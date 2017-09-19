جاده اصلی منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاده اصلی منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری عصر دوشنبه با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری در منطقه فرخ شهر افتتاح شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در آیین افتتاح این پروژه با اشاره به اینکه راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری زمنیه ساز توسعه و رونق استان چهارمحال و بختیاری است، ادامه داد: اجرای خدمات زیر بنای این شهرک اقتصادی ضروری است.

وی اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین ظرفیت های این استان برای سرمایه گذاری است که نقش مهمی در تسریع جذب سرمایه گذاران در این استان خواهد داشت.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: نزدیکی این منطقه ویژه اقتصادی به استان اصفهان و قرار گرفتن در کنار جاده چهار خطه از مهمترین ظرفیت های این منطقه ویژه اقتصادی به شمار می رود.

منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری در شورای عالی مناطق آزاد کشور به تصویب رسید

وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری در سالجاری در شورای عالی مناطق آزاد کشور به تصویب رسید.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون زیر ساخت های این منطقه ویژه اقتصادی شامل جاده ، آب، برق، گاز و... تامین شده است و آماده سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: آب منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری از پروژه طرح انتقال آب بن - بروجن تامین می شود و تا زمان اجرای این طرح از آب چاه تامین می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اجرای منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری دارد.

احداث منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری در 432 هکتار زمین

سرپرست منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری نیز دراین مراسم اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری زمینه ساز توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری است.

کیوان الله دینی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری در زمینی به مساحت 432 هکتار احداث می شود.

سرپرست منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با پایان مراحل آماده سازی منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری مجموعه های صنعتی، کشاورزی، صنایع تبدیلی، الکترونیکی، سلولزی و... در این منطقه استقرار پیدا می کنند.

وی اظهار داشت: هم اکنون تعداد قابل توجهی سرمایه گذار آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در این منطقه اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: با بهره برداری کامل از منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری شاهد توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری خواهیم بود.

سرپرست منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری موجب توسعه دیگر بخش ها در استان چهارمحال و بختیاری می شود و اقتصاد این استان را متحول می کند.

منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری در بخش فرخ شهر در کنار جاده ارتباطی اصفهان - فرخ شهر قرار گرفته است.