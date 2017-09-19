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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۸

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد:

روحانیون از ظرفیت محرم در راستای تبیین اهداف نظام استفاده کنند

روحانیون از ظرفیت محرم در راستای تبیین اهداف نظام استفاده کنند

گناباد- رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: روحانیون می تواند از ظرفیت عظیم محرم با توجه به حضور مردم در حسنیه ها و تکایا برای تبیین اهداف نظام استفاده کنند.

حجت الاسلام محمدرضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز حوزه اقتصادی و بخصوص اقتصاد مقاومتی یکی از مسائلی است که رهبری تاکید فراوان بر آن دارند و مبلغین می توانند منبر های خود در محرم را به بررسی فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی اختصاص دهند و نقش مردم در این حوزه را تبیین کنند. 

وی افزود: یکی دیگر از محورهای سخنرانی روحانیت می تواند در محرم و صفر ترویج فرهنگ مقاومت و تبیین جایگاه ولایت فقیه برای اقشار مختلف مردم باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد خاطرنشان کرد: امروز دشمن سرمایه گذاری خود را به سمت تهاجم فرهنگی و به ویژه جوانان برده است که روحانیت در خط مقدم مبارزه با این تهاجم قرار دارند و با در دست داشتن تریبونی مردمی به نام منبر می توانند در مقابل این تهاجم ایستادگی کنند.

وی افزود: ائمه جماعات در محرم می توانند همانگونه که در ظهر عاشور امام حسین(ع) نماز را بر همه چیز مقدم شمردند و اهمیت نماز را برای مردم تبیین کردند، برگزاری نماز جماعت در اول وقت را نیز تاکید کنند.

رحمانی تصریح کرد: در راستای توجیه مبلغین این شهرستان و ارائه برنامه ها، همایش طلایه داران هدایت با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی روز سه شنبه در شهرستان گناباد برگزارخواهد شد.

کد مطلب 4091222

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