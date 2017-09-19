«خواب ابراهیم» در سینمای هنر و تجربه اکران می شود

مصطفی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اکران فیلم مستند «خواب ابراهیم» در سینمای هنر و تجربه اصفهان اظهار داشت: فیلم مستند خواب ابراهیم به کارگردانی محمود کریمی و مهدی کریمی در ارتباط با مراحل ساخت فیلم «چ» ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا است که قرار است همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در سینمای هنر و تجربه اصفهان اکران شود.

وی با اشاره به فیلم‌های تازه اکران شده در سینماهای اصفهان ابراز داشت: فیلم «ملی و راه‌های نرفته‌اش» به نویسندگی و کارگردانی تهمینه میلانی و تهیه کنندگی محمد نیک بین در سینما فلسطین اکران می شود و دریاچه ماهی نیز بر پرده سالن شیخ‌بهایی پردیس سینمایی چهارباغ رفته است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به اینکه فیلم‌های نگار و نهنگ عنبر در سالن نقش جهان پردیس سینمایی چهارباغ اکران شده است، ابراز داشت: همچنین من وشارمین در سالن چهاستون و ۲۱ روز بعد و سارا و آیدا در در سالن چهارسوق پردیس سینمایی چهارباغ به روی پرده رفته است.

وی ادامه داد: فیلم تابستان داغ و رگ خواب نیز در سینما سپاهان اصفهان در حال اکران است و سینما ساحل نیز فیلم نگار را به روی پرده دارد.

بازسازی سینما ساحل به شکل پردیس سینمایی در رفع مشکلات اصفهان موثر است

حسینی با بیان اینکه با بازسازی پردیس سینمایی چهارباغ وضعیت اکران فیلم‌ها در اصفهان روند مناسب تری گرفته است، ابراز داشت: تمام سعی ما این است با اکران دو فیلم در برخی سالن‌های سینمایی و با کاهش زمان اکران یک فیلم، تمامی فیلم‌های شاخص را تقریب همزمان با کشور اکران کنیم.

وی اضافه کرد: به یقین بازسازی سینما ساحل به شکل پردیس سینمایی در رفع مشکلات اصفهان در زمینه کمبود سینما موثر است و قادر خواهیم بود تمام فیلم‌ها را در اصفهان اکران کنیم.