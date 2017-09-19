چین: اختلاف میانمار و بنگلادش باید از راه مذاکره حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وانگ ئی» وزیر خارجه چین در دیدار با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد از تلاش میانمار برای تامین امنیت ملی این کشور حمایت کرد.

وی در این باره گفت: تلاش های میانمار برای تامین امنیت در استان (مسلمان نشین) راخین را درک کرده و از آن حمایت می کنیم. در عین حال امیدواریم آتش جنگ به زودی خاموش شود.

با این وجود، وانگ نسبت به مسلمانان روهینگیا که به بنگلادش گریخته اند، ابراز همدردی کرد و از ارسال کمک برای آنها سخن گفت.

وی در این باره گفت: چین به میانمار و بنگلادش توصیه می کند که این مسئله را از راه مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند. پکن هم به نوبه خود در پیشبرد مذاکرات صلح کمک می کند.

گفتنی است تا کنون بیش از ۴۱۰ هزار مسلمان روهینگیایی به بنگلادش گریخته اند و در این میان، ۴۰۰ نفر هم جان خود را از دست داده اند.