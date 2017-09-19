  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

چین: اختلاف میانمار و بنگلادش باید از راه مذاکره حل شود

چین: اختلاف میانمار و بنگلادش باید از راه مذاکره حل شود

وزیر خارجه چین علیرغم جانبداری از میانمار برای تامین مسائل امنیتی، برای پایان گرفتن خشونت علیه مسلمانان این کشور اظهار امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وانگ ئی» وزیر خارجه چین در دیدار با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد از تلاش میانمار برای تامین امنیت ملی این کشور حمایت کرد.

وی در این باره گفت: تلاش های میانمار برای تامین امنیت در استان (مسلمان نشین) راخین را درک کرده و از آن حمایت می کنیم. در عین حال امیدواریم آتش جنگ به زودی خاموش شود.

با این وجود، وانگ نسبت به مسلمانان روهینگیا که به بنگلادش گریخته اند، ابراز همدردی کرد و از ارسال کمک برای آنها سخن گفت.

وی در این باره گفت: چین به میانمار و بنگلادش توصیه می کند که این مسئله را از راه مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند. پکن هم به نوبه خود در پیشبرد مذاکرات صلح کمک می کند.

گفتنی است تا کنون بیش از ۴۱۰ هزار مسلمان روهینگیایی به بنگلادش گریخته اند و در این میان، ۴۰۰ نفر هم جان خود را از دست داده اند.

کد مطلب 4091243
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها