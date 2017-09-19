آغاز عملیات اجرایی فاز دوم جانمایی نصب دوربین های هوشمند در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضاهمتی زاده گفت: امروز با حضور کارشناسان تعداد ۱۶ نقطه برای نصب دوربین ها هوشمند کنترل سرعت در مسیر های پر تردد و حادثه خیز استان جانمایی شده است.

وی ادامه داد :محل استقرار دوربین های ثبت تخلفات سرعت ، یکی از فاکتور های اصلی موثر در کاهش تصادفات و تخلفات جاده ای است و هدف از راه اندازی این دوربین ها جهت انسجام بخشی در بحث ترافیک و خدمات به مردم این استان عنوان کرد.

همتی زاده اضافه کرد: روش کار این دوربین ها بدین صورت است که دارای یک رادار لیزری است که با استفاده از رادار می تواند سرعت خودروها را تشخیص داده و در صورت تشخیص سرعت خودرو بیشتر از حد مجاز از خودرو مورد نظر عکس گرفته و پلاک خودرو ها را برای اجرای جریمه از طریق لینک مخابراتی به سرور مرکزی راهنمایی و رانندگی ارسال می نماید و از آن طریق مورد اعمال قانون قرار گرفته و به صورت آنلاین برای راننده پیام ارسال خواهد شد.

وی اظهار داشت: تا زمانی می توان از کاهش تصادفات و تلفات جاده ای در این استان سخن گفت که رانندگان فرهنگ خودداری از تردد سریع در محورهای استان را ارتقاء دهند.

سرهنگ همتی زاده در پایان گفت: این دوربین ها قابلیت ثبت تخلفات به صورت ۲۴ ساعته را داشته و رفتارهای ناصحیح رانندگان را رصد خواهد کرد.