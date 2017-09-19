بوئینگ فناوری پیش بینی آشفتگی جوی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، آشفتگی جوی یکی از بخش های ناخوشایند سفرهای هوایی است. اما اکنون فناوری جدیدی به بازار آمده که قابلیت پیش بینی آنها را دارد و به هواپیما کمک می کند تا به سلامت آشفتگی ها را پشت سر بگذارد.

در همین راستا شرکت بویینگ قصد دارد سال آینده در هواپیماهای خود از فناوری حسگر راه دوری استفاده کند که قابلیت ردیابی آشفتگی هوا را دارد. طرح اولیه این فناوری از همکاری با سازمان اکتشافات هوافضای ژاپن به وجود آمده است.

در این فناوری پالس های لیزر نوری از دماغه هواپیما منتشر می شود و ذرات ریز غبار و مواد دیگر را در هوا منتشر می کند.

پالس های لیزر با مشاهده نور منعکس شده مقیاس سامانه باد را می سنجد. به عبارت دیگر این روش به طور دقیق می سنجد سامانه ۱۷.۵ کیلومتری باد در جلوی هواپیماست و به خلبان فرصت کافی می دهد تا اقدام درست را انجام داده و از آشفتگی هوا اجتناب کند.

این در حالی است که در ارتفاعات زیاد هیچ نشانه ای از آشفتگی هوا وجود ندارد. اما این ناهنجاری ها نوعی صوت ایجاد می کنند که فناوری آن را برای خلبان و خدمه کابین پخش می کند. به گفته کارشناسان این فناوری ۶۰ ثانیه فرصت برای خلبان فراهم می کند تا از تلاطم های جوی اجتناب کند. جالب آنکه هنگامیکه آشفتگی جوی زیاد باشد، فناوری سرعت هواپیما را به حداقل می رساند. همچنین در این زمان خلبان یک هشدار دریافت می کند.