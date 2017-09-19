به گزارش خبرنگار مهر، دکتر برات قبادیان صبح امروز در اجلاس سراسری مدیران دانشگاه فنی و حرفه‌ای اظهار داشت: دانشگاه به باور من مبدأ تحولات است، هیچ کشوری را سراغ نداریم که متحول شده باشد؛ بدون اینکه از گذر علم و دانشگاه حرکتی کرده باشد.

وی ادامه داد: در مقطعی قرار داریم که هم دانشگاه‌های نسل چهارم و هم انقلاب صنعتی چهارم مطرح است؛ دانشگاه‌های ما در همان نسل دوم باقی مانده‌اند.

قبادیان در ادامه به دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و هدف اصلی تشکیل آن اشاره کرد و گفت: این دانشگاه برای پیوند بین دانش و صنعت و کاربردی شدن علم ایجاد شد؛ اکنون می‌بینیم از آنچه که برای این دانشگاه هدفگذاری شده بود، بسیار دور شده‌ و از آن فاصله پیدا کرده‌ است. در حال حاضر تنها امید کشور برای کاربردی کردن علم، دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای هستند. دانشگاه فنی و حرفه‌ای تنها دانشگاه پیشگام در کاربردی کردن علم در کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دانشگاه‌های ما خیلی بی‌حال هستند؛ اساتید رغبتی برای رفتن به طرف صنعت ندارند.

معاون آموزشی، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهمنامه‌هایی را در راستای پیوند دانشگاه و صنعت با وزارت علوم منعقد کرده است؛ به طوری که این وزارتخانه ۱۰۴ اعلام نیاز پژوهشی به وزارت علوم ارائه داده ولی تنها ۲۴ استاد اعلام آمادگی کرده‌اند.

قبادیان در ادامه به حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: تفاهمنامه‌هایی که این وزارتخانه با وزارت علوم داشته، در زمینه‌های فرصت‌های مطالعاتی داخل، پسادکتری صنعتی، حمایت وزارت صنعت از دانشگاه‌ها، کارآموزی دانشجویان و حمایت پایان‌نامه‌ها بوده است.

وی مشکل اساسی را نداشتن نظام ملی نوآوری عنوان کرد و گفت: تا زمانی که این نظام تدوین نشود، بخشی از کار دچار مشکل می‌شود.