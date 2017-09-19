خیابان مسجد جامع از افتخارات شورای چهارم/توجه ویژه به مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس زارع در مراسم تودیع و معارفه شهردار یزد با اشاره به انتخاب مناسب شهردار جدید برای یزد توسط شورای پنجم اظهار داشت: تلاش شورای چهارم نیز به وجود آوردن فضایی آرام در شهرداری بود تا امور بدون حاشیه پیش برود.

وی با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در دوره قبل بیان کرد: با اقدامات صورت گرفته در دوره قبلی شورای شهر یزد، تعداد مناطق شهر یزد از سه منطقه به پنج منطقه ارتقا یافت.

زارع با اشاره به وصول مطالبات شهرداری در دوره قبل افزود: در دوران شورای چهارم، پس از ۴۵ سال، درجه شهرداری یزد ارتقا پیدا کرد و امروز این شهر در سطح شهر کرج است و یک درجه از شهرهای اصفهان و شیراز پایین‌تر است.

رئیس شورای شهر یزد در دوره چهارم به همراهی کامل این شورا با طرح‌های مرتبط با بافت تاریخی یزد عنوان کرد: انتقاد در مورد خیابان قیام یزد آنگونه که مطرح می شود، نیست.

وی در مورد خیابان مسجد جامع نیز بیان کرد: خیابان مسجد جامع اکنون به عنوان یکی از زیباترین خیابان‌های یزد شناخته می‌شود.

زارع، یکی از اقدامات موثر این شورا را توجه به فضای سبز و توسعه امکانات در نقاط محروم شهر دانست و افزود: ۱۲۰ میلیارد تومان در شورای چهارم صرف آسفالت معابر و روکش آسفالت به ویژه در مناطق محروم شد که این رقم قابل توجه است.