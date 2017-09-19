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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

سپر محافظ بدن برای بیماران ساخته شد

سپر محافظ بدن برای بیماران ساخته شد

یک شرکت تجاری سپرهای محافظ خاصی را تولید کرده که بیماران پس از انجام اعمال جراحی آنها را بر روی بدن خود می بندند و بدین شیوه می توانند از سلامت خود حفاظت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت مک لارن این سپرهای حفاظتی را تولید کرده و می گوید از این طریق می توان امیدوار بود بخش های آسیب پذیر بدن مصون باقی بمانند و دردهای بعد از عمل افراد با سرعت بهتری التیام یابد.

این سپر محافظ چندان حجیم نیست و لذا می توان به سادگی بر روی آن تی شرت یا پیراهن پوشید و فعالیت های روزمره را انجام داد. مهم ترین قابلیت سپر یادشده جلوگیری از وارد شدن هرگونه فشار و ضربه به ریه ها و قلب است که با استفاده از نوع ژل خاص جاذب فشار عمل می کند.

از جمله مواد مورد استفاده برای تولید این سپر می توان به نوعی فیبر کربنی و پوششی بسیار مقاوم و متشکل از الیاف موسوم به Dyneema اشاره کرد. محصول یادشده هنوز در مرحله آزمایشی است و قیمت و زمان عرضه آن مشخص نیست.

کد مطلب 4091280

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