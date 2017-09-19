سپر محافظ بدن برای بیماران ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت مک لارن این سپرهای حفاظتی را تولید کرده و می گوید از این طریق می توان امیدوار بود بخش های آسیب پذیر بدن مصون باقی بمانند و دردهای بعد از عمل افراد با سرعت بهتری التیام یابد.

این سپر محافظ چندان حجیم نیست و لذا می توان به سادگی بر روی آن تی شرت یا پیراهن پوشید و فعالیت های روزمره را انجام داد. مهم ترین قابلیت سپر یادشده جلوگیری از وارد شدن هرگونه فشار و ضربه به ریه ها و قلب است که با استفاده از نوع ژل خاص جاذب فشار عمل می کند.

از جمله مواد مورد استفاده برای تولید این سپر می توان به نوعی فیبر کربنی و پوششی بسیار مقاوم و متشکل از الیاف موسوم به Dyneema اشاره کرد. محصول یادشده هنوز در مرحله آزمایشی است و قیمت و زمان عرضه آن مشخص نیست.