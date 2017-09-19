یک میلیون دانش آموز در خوزستان به مدرسه می روند

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب صدیقی صبح امروز در سالن شهید هاشمی استانداری در همایش بازگشایی مدارس با اشاره به اینکه اهمیت آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: بین ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت شهرستانی ما را دانش آموزی تشکیل می دهد و به همین نسبت هم در استان خوزستان نمایان است و بالغ بر یک میلیون دانش آموز داریم.

وی افزود: به صورت خاص از فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تقاضا دارم با الگوگیری از تجارب گذشته، به روزرسانی خدماتی که باید به آموزش و پرورش ارائه شود و ابلاغیه های کشوری فعالیت های خود را انجام و به ما گزارش ارائه دهند.

مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان تصریح کرد: با فضاهای آموزشی مواجه هستیم که چند ماه مورد بهره برداری قرار نگرفته و نیاز به بهسازی و پاکسازی دارند. همچنین محیط پیرامون به ارائه خدمات نیاز دارند و مطمئنا یادمان نرفته که امسال نیز چند رخداد ملی ـ مذهبی نیز متقارن با اول مهر است.

صدیقی بیان کرد: تلاش های بسیاری از سوی استاندار خوزستان برای نوسازی ناوگان حمل و نقل رخ داده و شاهد شکوفا شدن یکایک آنها هستیم. نیاز داریم که مشارکت شهروندان در حوزه خدمات شهری بالا ببریم.

وی در پایان عنوان کرد: دانش آموزان بهترین قشری هستند که باید آموزش های مختلف از جمله حقوق شهروندی را ابتدا به آنها آموزش داد؛ فرزندان باهوش هستند و با نگاه کردن به رفتارهای اطرافیان آموزش می بینند.