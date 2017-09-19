به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اچ‌اس‌بی‌سی، یکی از ۴ بانک بزرگ انگلیس، انتظار دارد بانک مرکزی انگلستان ظرف ۱۲ ماه آینده ۲ بار نرخ بهره را افزایش دهد. این درحالی است که این بانک قبلا پیش‌بینی می‌کرد نرخ‌ها تا پایان ۲۰۱۸ در پایین‌ترین سطح خود باقی بمانند.

این بانک روز دوشنبه اعلام کرد انتظار دارد که نرخ بهره در ماه نوامبر ۰.۲۵ درصد افزایش پیدا کند و سپس دوباره در ماه می ۲۰۱۸ همین مقدار رشد کند تا نرخ بهره بنچ‌مارکی انگلیس را به مقدار ۰.۷۵ درصد برساند.

همچنین در بیانیه بانک اعلام شد که دیگر پیش‌بینی نمی‌کند که نرخ پوند با یورو برابر شود. این درحالی است که قبلا پیش‌بینی شده بود این اتفاق تا پایان سال محقق شود. در پیش‌بینی جدید بانک آمده است که تا پایان امسال نرخ یورو با ۸۹ پنی (پول خرد پوند برابر با یک صدم پوند) برابر می‌شود و تا پایان ۲۰۱۸ یورو برابر با ۹۵ پنی خواهد بود.

در پیش‌بینی جدید بانک نرخ برابری پوند در برابر دلار تا پایان امسال، با ۱۵ سنت افزایش به مقدار ۱.۳۵ دلار اصلاح شده است.

دیوید بلوم، سرپرست تحقیقات پولی اچ‌اس‌بی‌سی، نوشت: عطش غیرمنتظره بانک مرکزی انگلیس برای ملحق شدن به بانک‌های مرکزی سایر اعضای جی۱۰ و رقابت برای خروج از سیاست‌گذاری مالی هماهنگ شده، باعث تقویت بیشتر پوند شد و این واحد پولی با خوشحالی معضلات مربوط به برگزیت در سال ۲۰۱۷ را فراموش کرد.

هفته گذشته، پس از این که بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد احتمال دارد نرخ بهره در ماه‌های آتی افزایش پیدا کند، پوند بهترین هفته خود در بیش از ۸ سال گذشته را سپری کرد و تقریبا ۳ درصد در برابر دلار رشد کرد و به بیش از ۱.۳۶ دلار رسید.

اچ‌اس‌بی‌سی اعلام کرد که انتظار دارد پوند استرلینگ به علت آشفتگی‌های سیاسی برگزیت در سال اینده تحت فشار قرار بگیرد و درحال حاضر این عامل هم به عنوان دومین دلیل احتمال افزایش دوره‌ای نرخ بهره، عمل می‌کند. انتظار می‌رود تا پایان ۲۰۱۸ پوند به نرخ برابری ۱.۲۶ دلار افت کند.