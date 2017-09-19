۴۵۰حسینیه و مسجد دامغان میزبان عزاداران حسینی خواهند بود

حجت الاسلام مرتضی میرکو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وجود ۴۵۰ حسینیه و مسجد ثبت شده تحت نظارت اوقاف و امور خیریه دامغان بیان کرد: ۲۵۰ نفر در شهرستان عضو هیئت امنای این اماکن هستند که در نشست هایی برای میزبانی بهتر از عزاداران حسینی توجیح شده اند.

وی با بیان اینکه در دامغان ۳۸ امامزاده و بقاع متبرکه نیز زیر نظر اداره اوقاف و امور خیریه وجود دارد، افزود: خدمت به مردم و کسب رضای خدا و همچنین جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و باقع متبرکه مهمترین وظیفه هیئت امنا آن‌ها است.

رئیس اوقاف و امور خیریه دامغان درباره مراسم محوری آغازین روزهای محرم در این شهرستان نیز گفت: مراسم افراشته شدن پرچم ابا عبدالله الحسین (ع) با عنوان «لبیک یا امام حسین (ع)» در روز سوم ماه محرم، طی آیینی با حضور عزاداران و سوگواران حسینی در جوار آستان مقدس امامزادگان محمد و جعفر (ع) دامغان برگزار می شود.

میرکو در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات اندیشیده شده برای فضای بقعه تاریخی امامزادگان جعفر و محمد (ع) این شهرستان هم تاکید کرد: سند شش دانگ بیمارستان سابق دامغان به میزان چهار هزار و ۷۰۰ متر مربع که با پیگیری مسئولان تخریب و آزاد سازی شده بود، به مجموعه آستان مقدس ملحق شده و امیدواریم بتوانیم از آن به خوبی بهره برداری کنیم.