آئین شعرخوانی «باران خیال» در میامی برگزار شد

رضا مهدیان درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه آئین شعرخوانی باران خیال با موضوع آزاد به مدت یک‌شب در سالن نمایش‌های ابن یمین میامی برگزار شد، تاکید کرد: شعر ابزاری مؤثر برای تبلیغ و بیان حقایق موجود است که در جامعه توجه خوبی به آن شده و ما نیز در مجموعه ارشاد اسلامی میامی با برگزاری چنین مراسمی قصد داریم تا محافل ادبی را مورد حمایت قرار دهیم.

وی افزود: شعر زبان مشترک مردم جهان است و امروز ایران به شعر و هنر در دنیا شناخته ‌شده و بر حسب این تعریف می توان گفت شاعر با بیان زیبا و لطافت خاص خود، به زیبایی نعمت‌های خداوند اشاره دارد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میامی در دیگر بخش سخنان خود، ضمن اشاره به وضعیت عمومی شعر و ادب در این شرقی ترین شهرستان استان سمنان، گفت: حضور شاعران شهرستان در جشنواره مختلف استانی و کشوری نشان از ذوق و هنر شاعران این منطقه دارد.

مهدیان افزود: میامی با وجود شاعران نامداری چون ابن یمین فرومدی، دیار شعر و ادب است و قدمت طولانی در این حوزه دارد.