توئیت رئیس جمهور فرانسه در مورد دیدار با «روحانی»

به گزارش خبرگرای مهر، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه با انتشار پیامی در توئیتر در خصوص دیدار خود با «حسن ررحانی» نوشت: تبادل نظر های اساسی با رئیس جمهور ایران.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این دیدار که عصر دوشنبه و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد، به اشتراکات فرهنگی گسترده دو ملت ایران و فرانسه اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت ارتقاء مناسبات فرهنگی، علمی، فناوری و دانشگاهی دو کشور، گفت: از حضور سرمایه‌گذاران فرانسوی برای همکاری‌های مشترک در بخش‌های مختلف در ایران حمایت می کنیم.

رییس جمهور همچنین با بیان اینکه نباید اجازه داد دستاوردهای برجام تضعیف شود و همه طرفین باید علاوه بر پایبندی، سایر اعضا را به اجرای کامل تعهدات خود یادآور شوند ،اظهارداشت: برجام حاوی این پیام بود که مسایل پیچیده بین المللی را می توان از طریق گفت وگو ‏و در چارچوب رویکرد برد – برد حل و فصل کرد و هر آسیبی به آن می تواند انتقال دهنده این پیام خطرناک به جهان باشد که دیپلماسی قادر به رفع ‏مشکلات نیست.‏

روحانی رفتارهای دولت فعلی آمریکا در ارتباط با برجام را برای جامعه جهانی نگران کننده برشمرد و تاکید کرد: تنها نهادی که باید بر برجام نظارت کند آژانس بین المللی انرژی اتمی است که تاکنون هفت بار صراحتا بر پایبندی ایران بر این توافق تاکید کرده است و نباید برخی ها توافق روشنی همانند برجام را به مسایل دیگر مشروط کنند.



رییس جمهور همچنین همکاری‌های مشترک ایران و فرانسه در زمینه مسایل منطقه‌ای و بویژه مبارزه با تروریسم را ضروری خواند و با تاکید بر نقش این همکاری ها در حل و فصل مسایل منطقه ای، گفت: ایران در حال مبارزه با تروریسم در منطقه است و در همین ارتباط مستشاران نظامی ما به درخواست دولتهای رسمی عراق و سوریه در این کشورها حضور دارند.



روحانی در ادامه به موضوع عراق و اهمیت حمایت قاطع جامعه جهانی و از جمله فرانسه از قانون اساسی و تمامیت ارضی این کشور اشاره کرد و افزود: بحث همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و هرگونه حرکت در جهت تغییر مرز و جغرافیای کشورهای منطقه بسیار خطرناک است و می تواند درگیریهای دراز مدت در این منطقه ایجاد کند که به نفع هیچ کشوری نخواهد بود.



رییس جمهور فرانسه نیز در این دیدار با تاکید بر عزم کشورش برای گسترش و تعمیق روابط با تهران گفت: دوره پسابرجام فرصت مناسبی برای گسترش همکاریهای مشترک ایجاد کرده و پاریس به برجام متعهد است و از آن حمایت می کند.



امانوئل مکرون تاکید کرد: فرانسه خواستار اجرای کامل برجام است و هر گونه مذاکره مجدد درباره آن را بی معنا می داند.

وی در مورد بحث همه پرسی در اقلیم کردستان عراق نیز اظهارداشت: باید کردهای عراق در مورد جایگاه خود در ساختار قانونی قدرت در عراق ترغیب شوند.



رییس جمهوری فرانسه همچنین پیشنهاد تشکیل گروه تماسی متشکل از همه گروههای درگیر و قدرتهای منطقه، سازمان ملل و اعضای ثابت شورای امنیت را برای پایان دادن به درگیری ها در سوریه داد و البته در عین حال تاکید کرد که هدف از تشکیل چنین گروه تماسی تعطیلی و نقص روند آستانه نیست، بلکه مکمل آن می باشد.



روسای جمهوری دو کشور در این دیدار همچنین درباره طیف گسترده ای از موضوعات دوجانبه، منطقه ای و جهانی گفت و گو و تبادل نظر کردند.