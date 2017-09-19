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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان خبر داد:

دستگیری قاتلان فراری پس از گذشت ۳ سال در زاهدان

دستگیری قاتلان فراری پس از گذشت ۳ سال در زاهدان

زاهدان - رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان از شناسایی و دستگیری ۳ قاتل فراری پس از گذشت ۳ سال از وقوع جرم در عملیات ضربتی کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.

سرهنگ ابراهیم ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره قتل مسلحانه در درگیری دسته جمعی در تیرماه سال ۹۳ و متواری شدن عاملان این قتل از صحنه جرم، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی صحنه جرم و انجام پایش های اطلاعاتی و اقدامات فنی هویت سه قاتل را که پس از ارتکاب جرم فراری شده بودند، شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر و به فرار سه ساله آن ها پایان دادند.

رئیس پلیس اگاهی سیستان و بلوچستان با اشاره به انگیز قتل به دلیل اختلاف حساب خاطر نشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.

کد مطلب 4091347

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