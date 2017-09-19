دستگیری قاتلان فراری پس از گذشت ۳ سال در زاهدان

سرهنگ ابراهیم ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره قتل مسلحانه در درگیری دسته جمعی در تیرماه سال ۹۳ و متواری شدن عاملان این قتل از صحنه جرم، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی صحنه جرم و انجام پایش های اطلاعاتی و اقدامات فنی هویت سه قاتل را که پس از ارتکاب جرم فراری شده بودند، شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر و به فرار سه ساله آن ها پایان دادند.

رئیس پلیس اگاهی سیستان و بلوچستان با اشاره به انگیز قتل به دلیل اختلاف حساب خاطر نشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.