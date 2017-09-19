دعوت از کشتی گیر استان برای شرکت در اردوی تیم ملی نونهالان

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اردوی تیم ملی کشتی نونهالان کشور از ۲ لغایت ۷ مهرماه به میزبانی استان خوزستان و در شهر شوش دانیال برگزار خواهد شد و امیر حسین محمدی کشتی گیر ملی پوش هم استانی از سوی فدراسیون کشتی به این اردو دعوت شده است.

سلیمانی تصریح کرد: این اردو در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان برگزار خواهد شد و امیر حسین محمدی به عنوان تنها کشتی گیر استان در این اردو حضور خواهد داشت.

رئیس هیئت کشتی استان حضور ملی پوشان در اردوهای تیم های ملی را زمینه ساز رشد و شکوفایی و ارتقا و ایجاد شور و نشاط بین کشتی گیران دانست.

وی افزود: امید است این کشتی گیر بتواند با درخشش در این اردو، عضو ثابت تیم ملی کشتی نونهالان کشور در مسابقات آسیایی باشد.