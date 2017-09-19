کمبود شدید نیروی خدماتی در مدارس بردخون

به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی صبح سه‌شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه بردخون اظهار داشت: منطقه بردخون با کمبود شدید نیروی خدماتی روبرو است.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، گفت: محرم ماه خون و قیام است که همه آزادگان با الهام از نهضت عاشورا در این مسیر حرکت کنند و با اجرا و نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر به وظیفه الهی خود پایبند باشند.

محمودی افزود: توزیع تجهیزات در مدارس، رفع مشکلات مدارس، احداث پنج کلاس درس با مشارکت متانول، بهسازی و آماده سازی فضای مدارس، اردوی جهادی، توزیع کتب درسی، ساماندهی نیروی انسانی، شستشوی کولرها، نشست با دهیاران و شوراها و ادارات، تأمین پوشاک و نوشت افزار دانش آموزان بی بضاعت بخشی از فعالیت ها قبل از بازگشایی بوده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون با تقدیر از مشارکت و همراهی ادارات و شوراهای اسلامی و اولیا دانش آموزان در مدارس، ادامه داد: همه مدارس از اول مهر با حضور مسئولان، فرهنگیان و خانواده های معظم شهدا فعالیت خود را آغاز می کنند و دانش آموزان طبق برنامه ریزی در کلاس های درس حاضر می شوند.

وی با بیان اینکه در ابتدای مهر با نمادهای محرم سال تحصیلی آغاز می شود، ابراز داشت: بدون همراهی و همکاری ادارات و خیرین و شوراهای اسلامی تعلیم و تربیت دچار ضعف می‌شود و توان رسیدن به اهداف بلند وجود ندارد.

محمودی رشد قبولی دانش آموزان در مراکز آموزش عالی را تحسین برانگیز خواند و گفت: میزان قبولی دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها افزایش خوبی داشته که نتیجه تلاش فرهنگیان، اجرای طرح‌های تقویتی و مشارکت همه مسئولان و دلسوزان و سختکوشی دانش‌آموزان بوده است.

در ادامه مجید دریایی، احمد اسیری، حسن زارعی، هادی حصیری، حیدر مغدانی و حسین کشاورز از اعضای شورا پیرامون وظایف و دستور کار جلسه مطالبی بیان کردند.