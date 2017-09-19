به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون صبح سه شنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان مرکزی با هیات اقتصادی کشور روسیه در اراک اظهار داشت: در حال حاضر شرایط دنیا به سمتی پیش می رود که برای پیشرفت و توسعه که در هم آمیخته شده، بایستی با جهان در تعامل باشیم و به حوزه جغرافیایی خود محدود نباشیم و راهی جز همکاری و ارتباط وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: به این ترتیب و از طریق همکاری و برگزاری نشست های مشترک اقتصادی و تجاری، قادر خواهیم بود به هم اندیشی بپردازیم و از تجربیات دیگران بهره بگیریم و همچنین زمینه اشاعه فرهنگ غنی کشورمان نیز فراهم می شود.

افشون بیان کرد: استان مرکزی به دلیل قرار گرفتن در مرکزیت کشور و اینکه در کمتر از سه ساعت به ۵۰ درصد جمعیت کشور دسترسی دارد و در جوار استان های صنعتی و پایتخت است، از ظرفیت های مطلوبی برای سرمایه گذاری و مبادلات تجاری برخوردار است.

وی خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر این استان از ظرفیت ها و زیرساخت های دیگر همچون نزدیکی به فرودگاه بین المللی کشور، بهره مندی از نیروهای انسانی ماهر و متخصص و همچنین قرار گرفتن در شاهراه های زمینی و ریلی کشور برخوردار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر یک سرمایه گذار ایرانی مقیم آمریکا پیگیر سرمایه گذاری در استان است که در مرحله جانمایی مناسب قرار دارد و اگر محقق شود دو میلیارد دلار سرمایه گذاری در استان صورت خواهد گرفت که رقم قابل توجهی است.

افشون با اشاره به ظرفیت های همکاری اقتصادی ایران و روسیه، ادامه داد: کشور روسیه یک کشور پرظرفیت و امن از نظر اقتصادی و مهمترین کشور متحد استراتژیک کشور ایران است که باید از این پتانسیل ها بهره گرفته شود.

وی اضافه کرد: مقولات فراوانی برای سرمایه گذاری روسیه در استان مرکزی وجود دارد و همچنین بایستی ظرفیت صادرات استان به این کشور نیز فراهم شود که فعالان حوزه تولید و صادرات استان باید این فرصت را قدر بدانند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: آمار مبادلات تجاری استان مرکزی و روسیه آمار پایینی است و ضروری است که در این زمینه با جدیت برنامه ریزی و اقدام شده و زمینه افزایش مبادلات فراهم شود چرا که روسیه بازار بسیار خوبی برای صادرات محصولات تولیدی استان مرکزی است.