به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی در دیدار با ژان باتیست لوموئن دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا و امور خارجه این کشور برجام را توافقنامه‌ای دانست که مورد استقبال دنیا قرار گرفت و گفت: مقامات ایران همیشه تعهد خود به برجام را اعلام کردند و خیلی خرسندیم که درسطح اتحادیه اروپا شاهد تعهد به برجام هستیم.

آخوندی با بیان اینکه منافع برجام منافع برد-برد است و شکست برجام دارای عواقب پیش‌ینی نشده‌ای برای کل دنیا است، تصریح کرد: ایران از فرانسه می‌خواهد نسبت به تحولات و مسائل برجام اعلام نظر عمومی شود تا این علامت به بازارهای ایران و اروپا داده شود که اروپا و ایران قویا از این توافق حمایت خواهند کرد.

۲ فروند ای. تی. آر ظرف ۱۰ روز آینده به ایران می‌آید

وزیر راه و شهرسازی به اقدام اخیر مجلس آمریکا در ممنوعیت فروش هواپیما به ایران اشاره کرد و گفت: این اقدام هر چند بیشتر در حد یک اقدام نمایشی است و هیچ ارزش اجرایی تا این لحظه ندارد اما از نظر روانی بر بازارهای دنیا تاثیر می‌گذارد و لذا ما علاقه‌مندیم در سطح قراردادهای هوایی ایرباس و ای.تی. آر به فوریت علامت واقعی را به بازار در سطح دنیا دهیم. خوشبختانه ۲ فروند ای. تی. آر ظرف ۱۰ روز آینده به ایران می‌آید و این علامت خوبی است.

وی هم‌چنین از پیشرفت مذاکرات قراردادی با ایرباس خبرداد و گفت: پنج‌شنبه گذشته دکتر کاشان(قائم مقام وزیر در امور بین الملل) در فرانسه بود و نمایندگان ایرباس فردا به ایران می آید تا بتوانیم مسائل باقی‌مانده را نهایی کرده و تصمیم آخر را اعلام کنیم.

آخوندی به پیشنهاد اعطای وام از سوی فرانسه اشاره کرد و گفت: از پیشنهاد اعطای تسهیلات از سوی وزارت اقتصاد فرانسه بسیار خرسندیم و بلافاصله پاسخ نهایی را خواهیم داد و در مورد شرایط آن با فرانسه مذاکره می‌کنیم.

ارتقای ۱۴ رادار موجود و خرید ۵ رادار

وی ادامه داد: در حال حاضر برای ارتقای ۱۴ رادار موجود و خرید ۵ رادار مذاکرات ما با فرانسه در حال پیشرفت است و قاعدتا می‌توانیم بلافاصله از این تسهیلات بعد از این توافق استفاده کنیم و هر طور شده بخشی از این اعتبارات را در حوزه خرید هواپیما استفاده نماییم تا به عنوان یک علامت پشتیبانی فرانسه از خرید هواپیما اعلام شود.

به گفته آخوندی مبادلات ایران و فرانسه اکنون به رقم ۲ میلیارد دلار رسیده و با این حال ظرفیت مبادله بین دو کشور بیش از این است.

آخوندی ادامه داد: ایران و فرانسه اکنون در موقعیتی هستند که بتوانند از کلیات عبور و روی چند موضوع خاص متمرکز شوند؛ ضمن اینکه ایران این آمادگی کامل را دارد که در جلسه مشترک آینده‌ خود با وزیر حمل و نقل فرانسه درباره‌ چندپروژه‌ مشخص گفت و گو کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت ایران تمایل دارد در خصوص سه موضوع هوانوردی، ریلی و نوسازی جاده‌ای مذاکرات مشخصی را با فرانسه داشته باشد و اضافه کرد: در بخش نوسازی ناوگان جاده‌ای نوسازی ۶۵ هزار کامیون در ایران که درحال حاضر دو برابر نرمال گازوئیل مصرف می‌کنند در دستور کار قرار دارد. متاسفانه این کامیون‌ها آلودگی زیست محیطی بسیار زیادی دارند و با توجه به کنفرانس پاریس ایران علاقه‌مند است که با اعطای اعتبار مشخصی از سوی فرانسه این نوسازی انجام شود.

ایجاد لجستیک پارک در شهر فرودگاهی امام (ره) و بنادر کشور

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعال‌کردن یک کریدور ریلی اشاره کرد و گفت: میزان کالایی که بین چین و اروپا جابجا می‌شود قابل توجه است و درحال حاضر ریل از چین از طریق ایران به اروپا وصل است ولی ایران از این مسیر استفاده نمی‌کند؛ ما علاقه‌مند به فعال کردن این کریدور ریلی هستیم و پیشنهاد می‌دهم مدیر پروژه‌ای از طرف ایران و فرانسه برای فعال شدن این کریدور انتخاب شود.

ویزر راه و شهرسازی افزود: این کریدور کاملا اقتصادی است و می‌شود در خصوص ارقام اقتصادی و امتیازات این کریدور بحث شود.

وی ادامه داد: ایران هم‌چنین علاقه‌مند است که به فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اروپایی در بنادر ایران یا در شهر فرودگاهی امکانات ایجاد یک لجستیک پارک دهد.

وزیر راه و شهرسازی در توضیح پیشنهاد خود به طرف فرانسوی گفت: فرانسه برای پشتیبانی از حجم سرمایه‌گذاری‌ای که در ایران دارد نیازمند تسهیلات لجستیکی است. وقتی قرار است توتال، ایرباس و ای. تی.آر در ایران سرمایه‌گذاری کنند نیاز به خدمات پشتیبانی لجستیکی گسترده‌ای دارید. ما فکر می‌کنیم در مناطق آزاد و شهر فرودگاهی امام می‌توانید انبارهای بزرگ داشته و امکانات لجستیکی داشته باشید.

آخوندی تصریح کرد: این امکانات در شهر فرودگاهی حضرت امام و بندر شهید رجایی و هم‌چنین در بندر امام خمینی و حتی در بنادر شمالی می‌تواند در اختیار شما قرار بگیرد.

لوموئن: آمادگی فرانسه برای پرداخت وام ۷۰ میلیون یورویی نوسازی تجهیزات فرودگاهی به ایران

در ادامه این نشست نیز ژان باتیست لوموئن با ابراز خرسندی از ملاقات دوباره با وزیر و مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی، گفت: این ملاقات‌ها انتخاب ایران و فرانسه برای گسترش حجم روابط دو جانبه بین دو کشور است و خصوصا انتخابی است که دولت جدید فرانسه به عنوان سیاست خود با هدف ارتقای روابط دو کشور داشته است.

وی ادامه داد: در فضای حساس و شکننده‌ موجود فرانسه تعهد خود را به برجام اعلام می‌کند و آماده هر نوع همکاری است؛ اکنون فعالیت‌های مشخص و محسوسی در سطح اروپا و بین دو کشور وجود دارد که یک فعالیت تشدید شده‌ دیپلماتیک است و قصد فرانسه از صحبت درباره‌ همکاری تنگاتنگ و تعهد خوش‌آمدن این حرفا نیست بلکه اهداف مهمی چون ارتقای روابط در دستورکار است.

لوموئن با اشاره به دیدار مرداد ماه خود با وزیر راه و شهرسازی کشورمان و مذاکره در خصوص نوسازی رادارها و تجهیزات فرودگاهی، گفت: در همین راستا وزیر اقتصاد فرانسه قصد اعطای تسهیلاتی به ایران دارد و من نامه تسهیلات امضا شده آن را با خود آورده‌ام که شامل اعطای یک وام بین دولتی به ارزش ۷۰میلیون یورو است.

وی به موضوع تامین مالی پروژه‌های در دست مذاکره اشاره کرد و گفت: فرانسه در حال چیدمان یک سری سازوکارها و ابزارهایی‌هاست تا غیبت بانک‌های اروپایی و فرانسوی را جبران‌کند. اکنون در حال نهایی کردن این مهم هستیم و خرسندم اعلام کنم که ساختارهای آن تعیین شده است و امیدواریم در سال ۲۰۱۸ عملی شود.

به گفته این مقام فرانسوی این سازوکار شامل اعطای وام از سوی بانک دولتی سرمایه‌گذاری فرانسه و وام‌هایی از سوی خزانه‌داری فرانسه است.

دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا و امور خارجه این کشور ادامه‌ داد: برای شروع تعهد کامل مقامات فرانسوی را اعلام می‌کنم و حامل این پیام هستم که پاریس برای پیشبرد تمام پروژه های ریلی، هوایی و بندری آماده است.

ژان باتیست لوموئن خبر داد که خانم بورن وزیر حمل و نقل فرانسه نیز در ماه اکتبر میلادی مصادف با مهر ماه به ایران سفر می‌کند و تصریح کرد: فرانسه فکر می‌کند پتانسیل بسیار بالایی برای همکاری‌ها بین دو کشور وجود دارد.

وی هم‌چنین بعد از استماع سخنان وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد:انتظارات ایران را به وزیر حمل و نقل فرانسه اعلام خواهم‌کرد و پاریس امادگی کاملی برای ادامه ی ملاقات‌ها در سطح وزرا با موضوعات جزیی تر دارد.

دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا و امور خارجه این کشور ادامه داد: ما فکر می‌کنیم بر خلاف مواضع برخی دولت‌ها امکان همکاری وجود دارد و هر چقدر تبادلات بیشتر و جزئی تر باشد امکان ارائه راه حل به صورت مشخص وجود دارد .

وی در خصوص مذاکرات هوایی بین دو کشور نیز گفت:در مورد ایرباس و ای. تی.ار منتظر تاییده نهایی توافق هستیم و در خصوص تحویل سایر ایرباس‌ها هم منتظر پرداخت سایر پیش پرداخت‌ها هستیم.