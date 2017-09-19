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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

بخشنامه سایپا برای ساندرو؛

ممنوعیت حق خرید انصرافی و صلح در حواله‌ ساندرو

ممنوعیت حق خرید انصرافی و صلح در حواله‌ ساندرو

گروه خودروسازی سایپا در بخشنامه‌ای اعلام کرد: ثبت‌نام برای خودروی ساندرو استپ‌وی با موعد تحویل آذر و دی ۹۶، دارای حق خرید انصرافی و صلح نیست و خودرو باید با مبلغ مصوب ثبت‌نام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مشکلات عدیده‌ای که برای مصرف‌کنندگان عادی در ثبت‌نام و پیش‌خرید خودروی ساندرو استپ‌وی با موعد تحویل آذر و دی ماه پیش آمد، گروه خودروسازی سایپا در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های بازاریابی و فروش خود اعلام کرد: ثبت نام این خودرو به هیچ عنوان دارای حق خرید انصرافی و صلح نیست.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

نمایندگی های محترم بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا

با سلام

احتراما پیرو بخشنامه شماره ۲۴۵۶۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ در خصوص پیش فروش خودروی ساندرو استپ وی با موعد تحویل آذر و دی ماه ۹۶ به استحضار می رساند برای فروش خودروی ساندرو استپ وی به دلیل استقبال خاص مشتریان حواشی ایجاد گردیده است که با هدف حفظ شان شبکه نمایندگان، توجه به موارد ذیل مورد استدعا است:

۱- ثبت نام های مذکور دارای حق خرید انصرافی و صلح نمی باشند

۲- مطابق بخشنامه های صادره قبلی، استفاده از روش های مختلف تبلیغات(بروشور، پیامک، بنر، آگهی فروش و ...) برای ثبت نام خودروی مذکور با مبلغ بالاتر از قیمت مصوب اعلام شده در بخشنامه ممنوع بوده و در صورت مشاهده بر اساس آیین نامه انضباطی اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.

احمد کریم پور کلو

مدیرعملیات فروش و امور نمایندگی های فروش گروه

کد مطلب 4091370

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    نظرات

    • محمدعلی IR ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
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      پاسخ
      مسولین محترم سلام خواهشمند است تقاضای ما را نسبت به بررسی ثبت نام خودرو و پذیرفته شدگان ساندرو شرکت سایپا در تاریخ یکشنبه 26 شهریور 96 توسط دادستانی و وزارت اطلاعات جهت بررسی موضوع بپذیرید

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