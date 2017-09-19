رشته ورزشی هاکی از دروس تخصصی دانشگاه آزاد یاسوج شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا گشتاسبی نیا پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از مهر ماه سال جاری ورزش هاکی در دانشگاه آزاد یاسوج تدریس می شود.

گشتاسبی نیا خاطرنشان کرد: با تلاش ها و پیگیری های مستمر هیئت هاکی استان، از مهر ماه سال جاری ورزش هاکی به عنوان درس تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی سماء یاسوج تدریس خواهد شد، که این مهم گامی موثر جهت توسعه ورزش هاکی در این استان خواهد بود.

گشتاسبی نیا همچنین از تلاش این هیئت برای برگزاری کلاسهای داوری و مربیگری در جهت ارتقای سطح دانش مربیان و داوران رشته هاکی در استان خبر داد و گفت: سعی خواهیم داشت با حمایت فدراسیون و مدیر کل ورزش و جوانان استان، این رشته را در کل استان فراگیر کنیم که برای تحقق این امر نیازمند حمایت بیشتر مسئولین استانی هستیم.

رئیس هیئت هاکی استان ایجاد پایگاه استعداد یابی در این رشته را گامی مهم در توسعه زیر ساخت های این رشته دانست.

وی افزود: :با حمایت علوی مدیر کل ورزش و جوانان استان و واگذاری (سالن ۹ دی) به این هیئت، پایگاه و مدارس استعداد یابی در این رشته در شهر یاسوج در دو بخش بانوان و آقایان و در سنین پایه راه اندازی شده است و امیدوارم با تلاش مجموعه هیئت، شاهد شکوفایی این رشته در استان باشیم.