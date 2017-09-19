اورژانس اجتماعی را خوب معرفی نکرده ایم/وضعیت بیماری های روانی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عزیزی در آیین افتتاح ۱۵۰ اورژانس اجتماعی در سراسر کشور که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، افزود: متاسفانه در دهه های اخیر شاهد افزایش چشمگیر آسیب های اجتماعی در کشور بوده ایم و آمارها نشان می دهد آسیب ها از تنوع زیادی برخوردار شده اند.

وی گفت: البته در جهت کنترل و کاهش آسیب ها اقداماتی انجام شده به طوری که بهزیستی از سال ۷۸ اورژانس اجتماعی را در کشور راه اندازی کرده است و در این زمینه نیروهای باتجربه ای تربیت شده اند.

عزیزی با اشاره به اینکه از ابتدای مجلس نهم با توجه به صحبت های انجام شده به موضوع آسیب ها توجه ویژه ای شد و ردیف اعتباری ویژه ای در نظر گرفته شد، افزود: در نهایت در دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ آیین نامه ساماندهی خدمات فوریت های اجتماعی به تصویب رسیده و بودجه مجزایی نیز در جهت کاهش و کنترل آسیب ها اختصاص یافت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: اوج توجه بهزیستی به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از سال ۹۴ با جلسه ای بود که به دستور و حضور رهبر معظم انقلاب و روسای قوای سه گانه شکل گرفت.

وی تاکید کرد: پیشگیری مقدم بر درمان و هزینه آن یک سوم درمان است و تاثیری که پیشگیری دارد ۱۱ تا ۳۰ برابر درمان است.

عزیزی در مورد درمان اعتیاد نیز اظهار داشت: با امکانات دارویی که در دنیا وجود دارد آمارهای سازمان ملل نشان می دهد که موفقیت درمان اعتیاد به ۴۰ درصد برسد که البته این آمار افت کرد و در حال حاضر به ۲۰ درصد رسیده است بنابراین برای پیشگیری بهترین کار این است که سازمان های تخصصی مانند بهزیستی با اعتبارات ویژه خدمات مناسبی به مددجویان و جامعه هدف در جهت پیشگیری از آسیب اعتیاد انجام دهند.

وی با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است گفت: باید برای سه هزار نیروی اورژانس اجتماعی شرایطی فراهم کنیم تا از امنیت شغلی برخوردار باشند و بدون استرس و دغدغه معیشت بتوانند در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارائه خدمات به آسیب دیدگان بهتر عمل کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود در سال ۹۳، ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تماس با اورژانس اجتماعی گرفته شد که این آمار در سال گذشته به ۷۰۰ هزار تماس رسید.

به گفته عزیزی، در سال گذشته نیروهای اورژانس اجتماعی توانستند از ۵ هزار و ۲۰۰ مورد خودکشی جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه ۲.۵ درصد مردم جهان دچار بیماری روانی مزمن هستند، گفت: در حال حاضر با توجه به جمعیت کشورمان تعداد زیادی از افراد دچار بیماری روانی هستند و مفهوم آن این است که نتوانسته ایم اورژانس اجتماعی را به خوبی میان مردم معرفی کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و افزود: این قانون در زمان خودش موثر بود اما در حال حاضر بسیار بی خاصیت و عین بی عدالتی است و نه تنها برای بهزیستی بلکه در سازمان های دیگر نیز موجب نارضایتی شده است.

عزیزی از وزیر رفاه درخواست کرد تا امنیت شغلی سه هزار نیروی اورژانس را در لایحه خدمات کشوری بگنجاند و در این صورت ما نیز در مجلس برای تصویب آن تلاش و از آن دفاع می کنیم.