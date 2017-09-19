تشریح آخرین وضعیت درمانی حسن رحیمی/ کمیل قاسمی رو بهبود است

تورج ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حسن رحیمی تا اواخر سالجاری می تواند با قدرت به کشتی بازگردد، اظهار داشت: حسن رحیمی بعد از عمل جراجی روی زانوی مصدومش که اوایل مرداد ماه انجام شد، خوشبختانه روند درمانی خوبی را تا به امروز پشت سر گذاشت و ما امیدوار هستیم این قهرمان ملی بتواند بزودی به دوران اوج خود بازگردد.

وی تصریح کرد: عمل جراحی حسن رحیمی به نحوی بود که همزمان سه مصدومیت زانوی او مورد جراحی قرار گرفت. خوشبختانه مصدومیت مینیسک، غضروف و ACL او به خوبی جراحی شد و وی توانست بلافاصله پس از ۲۰ روز بعد از عمل جراحی، عصا را نیز کنار بگذارد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی در ادامه به روند کنونی درمان رحیمی اشاره کرد و گفت: او هم اکنون با حضور مداوم در فدراسیون پزشکی ورزشی مشغول فیزیوتراپی و کامل کردن مراحل درمانی خود است و با جدیت و انگیزه ای که از او شاهد هستم، مطمئنم رحیمی تا حداکثر ۵ ماه دیگر می تواند به وضعیت ایده آل برای تمرینات سنگین کشتی برسد.

ملک محمدی در پاسخ به اینکه وضعیت مصدومیت کمر و گردن کمیل قاسمی چگونه است، گفت: کمیل شرایط متفاوت و بهتری نسبت به رحیمی دارد و مدتهاست مشغول درمان ویژه است. البته او همچنان باید مراحل پایانی درمانی خود را طی کند تا بتواند خود را برای حضور در میادین پیش رو مهیا سازد.

وی در پایان گفت: کشتی ورزش پر برخوردی است که مصدومیت های مختلف با این رشته عجین شده و نمی توان گفت هیچ ورزشکاری از مصدومیت در امان است. اما می توان این احتمال را به حداقل رساند و در صورت وقوع هر مصدومیتی به سرعت وارد فاز درمان شد. ضمن اینکه ما پزشکان و متخصصان بسیار متبحر و باتجربه ای داریم که خوشبختانه تاکنون توانسته اند قهرمانان بزرگ و ملی ورزش ایران را پس ا مصدومیت های شدید، درمان و دوباره راهی میدان کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی و کمیل قاسمی ملی پوشان المپیکی کشتی آزاد ایران به دلیل مصدومیت نتوانستند تیم ملی را در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ فرانسه همراهی کنند، اما کادر فنی تیم ملی همچنان امیدوار است این نفرات بتوانند بزودی تا پایان سال برای حضور در مسابقات آتی به جمع ملی پوشان ملحق شوند.