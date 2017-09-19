به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمی، پیش از ظهر سه شنبه در مراسم معارفه بهروز کاویانی به عنوان شهردار اندیشه، ضمن درود بر شهیدان دفاع مقدس و شهیدان مدافع حرم و همه کسانی که در راه صیانت و حفظ این خاک تلاش می کنند و جان خود را فدا کردند طی سخنانی اظهار داشت: خدمت به مردم در اولویت امور قرار داده شود، که پس از دوره ۴ ساله خدمت با سربلندی نزد مردم حاضر شویم.

دخالت شورای شهر در انتصابات شهرداری، امور شهری را سست می کند

وی افزود: با توجه به این که شهر اندیشه از ابتدا بر اساس و اصول شهرسازی و مهندسی طراحی و ساخته شده است و یکی از کم ترین مشکلات را شهرهای استان است و مردم نیاز به خدمات خوب دارند و با توجه به کم مشکل بودن این شهر باز هم نیاز به کار و تلاش در این شهر به خوبی دیده شده و این مهم تنها توسط همدلی و وحدت میان مسئولین و اعضا قابل دست یافتنی می شود.

کریمی اختلاف بین مدیران شهری را سبب وارد شدن ضربه به شهر دانست و گفت: اگر اختلافی در شورای شهر ایجاد شود بزرگترین لطمه آن به مردم وارد می شود و ما هر کجایی که شورای شهر موفق و مقتدر داشتیم، شهردار موفق بوده و خدمات خوبی نیز به مردم ارائه شده است.

وی گفت: امیدواریم که اعضای جدید شورای شهر با برنامه ریزی دقیق خود از ابتدا بتوانند منشا خیر و برکات در شهر باشند و نکته مهمی که در این رابطه بسیار مهم است، نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری توسط شورای شهر است.

معاون امور عمرانی استانداری تهران شورای شهر را به پرهیز از دخالت در امور شهرداری فراخواند و افزود: تذکر جدی بعدی این است که شورای شهر دچار اشتباه نشود که تذکر را با دخالت در کارهای شهرداری اشتباه بگیرد، چرا که از وظایف شورای شهر برنامه ریزی و قانونگذاری است اما مجری نیستند و قرار نیست که شورا در مسائل اجرایی دخالت کند و توقع کار خوب نیز داشته باشد.

کریمی بیان داشت: شورا لازم است که در چارچوب قانون نظارت های کامل داشته باشد و به وظایف خود عمل کندو اگر شهردار تخطی داشت، به طور جدی با آن برخورد شود، اما اگر قرار باشد برای استخدام افراد و مدیران شهرداری از سوی شورا دخالت هایی صورت بگیرد، امور شهرداری سست می شود و پس از ۴ سال کار به اهداف نزدیک نشده و رضایت مردم را نیز در پی نخواهد داشت.

۴ سال گذشته بدترین شرایط مالی کشور را تجربه کردیم

معاون امور عمرانی استانداری تهران در پایان اظهار داشت: اعضای شورای شهر دقت لازم را داشته باشند که برای ۴ سال برنامه ریزی کنند و مشخص کنند که در طی این ۴ سال چه کاری را می خواهند انجام دهند، برنامه ریزی هم بر مبنای واقعیت های موجود باید باشد و وضعیت مالی و منابع دولت را در برنامه ریزی ها در نظر بگیرند.

وی گفت: ما در ۴ سال گذشته بدترین وضعیت مالی را در کل کشور داشته ایم و بعد از ۲۸ الی ۲۹ سال خدمتگزاری خود در کشور سال هایی بدتر از ۴ سال گذشته از لحاظ اعتباری ندیده ام.

کریمی با بیان این که حتی در سال های جنگ که کشور از لحاظ اعتباری و مالی در شرایط خوبی به سر نمی برد، اوضاع مالی بهتر از ۴ سال پیش بود، گفت: در ۴ سال گذشته ساخت و ساز و فعالیت اقتصادی به حداقل رسیده بود و علی رغم این مشکلات شهردار ما بسیار بهتر از ۴ سال قبل کار انجام داده بود و علت این موفقیت و توفیق نیز همدلی و وحدت میان شورا و شهرداری بوده است ما از امکانات محدود در ان دوره حداکثر استفاده را برده بودیم و قضاوت این موضوع را بر عهده خود شما و مردم قرار می دهیم که مقایسه کنید.

وی اضافه کرد: وضعیت مالی ما در سال جدید نسبت به دوره قبل بهتر شده، اما لازم است که در مصرف اعتبارات و امکانات صرفه جویی کرده و اولویت بندی داشته باشیم که بتوانیم کارهای خوب و مناسبی در جهت رشد و پیشرفت شهر انجام دهیم.

بر اساس این گزارش، مراسم معارفه بهروز کاویانی به عنوان شهردار اندیشه، پیش از ظهر سه شنبه و با حضور سردار محسن خانچرلی، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، سعید ناجی فرماندار شهریار و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان شهریار برگزار شد و طی آن از زحمات عباس شوندی، تقدیر به عمل آمده و بهروز کاویانی به عنوان شهردار اندیشه معرفی شد.