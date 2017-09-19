اجرای اشتباه طرح تحول سلامت/ هرج و مرج در تعیین تعرفه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر بهرامی فر در نشست هم اندیشی انجمن رادیولوژی ایران با هیئت رئیس شورای سیاستگذاری و روسای انجمن های استانی رادیولوژی، افزود: متاسفانه بومی سازی این کتاب بدون کارشناسی انجام شده و حاصل این اقدامات غیرکارشناسی و سوگرایانه سردرگمی سیستم های درمانی و همچنین اختلالات تعرفه ای است که اثراتی مخرب بر اسیب های اجتماعی بیماران و پزشکان داشته است.

وی ادامه داد: جامعه پزشکی قبل از اجرای طرح تحول سلامت طعم تعرفه ها غیر واقعی را چشیده بود و امیدوار بود طرح تحول سلامت بتواند راهگشایی برای حل ا این مشکل باشد، ما حمایت جدی از این طرح کرده ایم و اجرای اشتباه این طرح باعث شد که این طرح در چالش های بزرگی قرار بگیرد.

رئیس انجمن رادیولوژی شاخه خراسان افزود: پیرو مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر کاهش تعرفه های برخی خدمات پزشکی،چالش بزرگی برای جامعه پزشکی ایجاد کرد. در فرآیند اصلاح کتاب تعرفه ها انتظار ما این بود که این کتاب به نحو صحیح اصلاح شود یا اینکه کتابی که در واقع در سال های متمادی جامعه پزشکی جهانی با بررسی تمام نکات تهیه کرده بود بطور کامل اجرا شود. در واقع دستکاری و بومی سازی کتاب CPT یک اختراع جدید بود که باعث چالش در تمام سیستم های خدمت رسانی می شود.

بهرامی فر تصریح کرد: اقداماتی که وزارت بهداشت در خصوص ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی انجام داد در واقع مثال بارزی از نقض اصل سوم قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض است .وبا معیارهای اقتصادی ارائه شده و شعارهای دولت همخوانی ندارد.

وی تصریح کرد: جامعه رادیولوژی این آمادگی را دارد که همانند سال های قبل بدون هیچ گونه تغییری در تعرفه ارائه خدمات دهند و حتی خدمات بهتر و جدیدتری را ارائه بدهد .زمان اقدامات پوپولیستی پایان یافته ما خواهان یک اقدام علمی و عملی در رفع مشکلات بهداشتی و درمانی کل مردم ایران هستیم.

بهرامی فر گفت: اعتراض جامعه رادیولوژی به نوع خدمات و نوع نگارش قوانین است و انتظار داشتیم که کتابی که در گذشته تهیه شده بود در ویرایش جدید مشکلات ان حل شود وبه عدالت نزدیک تر شود. در صورتی که در ویرایش سوم، کتاب مورد تهاجم لابی گری های موثر قرار گرفته و هر گروهی که قویتر بوده تغییراتی را در تعرفه ها ایجاد کرده است. تعرفه سونوگرافی حدود ۴۶ درصد و بیهوشی حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.

عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران تاکید کرد: علت اصلی رفتار وزارت بر ما مشخص نیست و همه جامعه پزشکی باید در راستای اقتصاد مقاومتی عنوان شده از سوی مقام معظم رهبری هیچ گونه افزایش قیمتی را نداشته باشند. ما از وزارت بهداشت درخواست می کنیم بر روی این موضوع اعمال نظر بیشتر داشته باشد و این موضوع مورد بررسی کارشناسی بیشتری قرار گیرد و پاسخ شفافی به ما داده شود تا بازگشت به عقب و کاهش ۴۶ درصدی تعرفه های ما توجیهی علمی و منطقی داشته باشد.

وی افزود: حرف ما این است که این کاهش تعرفه در راستای کدام معیار و سیاست کشوری صورت گرفته است و در راستای کدام اهداف قرار گرفته است و این موضوع باعث ایجاد تشنج بیشتر در ساختار نظام خدمت رسانی به مردم است. این تغییر کتاب سبب اختلال در ساختار ارائه خدمات با هدف هرج و مرج است.