قهرمانی تیم تراپ شهرستان اهر در مسابقات قهرمانی شمالغرب کشور

جلیل علیجانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی بزرگداشت شهدای ارسباران و قهرمانی شمالغرب کشور در اهر برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه هیئت تیراندازی شهرستان اهر در سالهای اخیر عملکرد مناسبی داشته است گفت: این هئیت ورزشی در سالهای اخیر فعالیتهای خوبی داشته که از آن جمله می توان به احداث سالن تیراندازی برای رشته های تیراندازی با تفنگ و تپانچه ۱۰ متر، پیگیری و تامین زمین تمرین اهداف پروازی به وسعت ۱۵ هکتار، راه اندازی رشته تیراندازی بنچ رست در تابستان ۹۶ در کنار ادامه و پیگیری تمرینات مستمر پروازی نام برد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر با اشاره به مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی بزرگداشت شهدای ارسباران و قهرمانی شمالغرب کشور در اهر عنوان داشت: در این دوره از مسابقات ورزشکارانی از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، گیلان و لرستان حضور داشتند.

وی افزود: در پایان این مسابقات تیم های اهر، زنجان و گیلان به مقام های اول تا سوم دست یافتند و مصطفی و مرتضی اکرامی از شهرستان اهر نیز جزو نفرات برتر این دوره قرار گرفتند.

علیجانپور گفت: اداره ورزش و جوانان اهر این مسابقات را به همراه هئیت تیراندازی شهرستان با همکاری هئیت تیراندازی آذربایجان شرقی، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی، فرمانداری، شهرداری، اورژانس ۱۱۵ و شورای اسلامی شهر برگزار کرد.