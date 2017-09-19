زباله های خانگی سوخت هواپیما می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این شرکت هواپیمایی با همکاری Velocys این ابتکار عمل را اجرا خواهد کرد. Velocys از جمله شرکت های نوپای فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است که فناوری خاصی را بدین منظور ابداع کرده است.

بریتیش ایرویز قصد دارد میزان تولید آلاینده های زیست محیطی را در ناوگان خود تا سال ۲۰۵۰ به نصف کاهش دهد و از همین رو به دنبال استفاده از سوختی جدید به جای بنزین در هواپیماهای خود است.

همه ساله در انگلیس صدها تن زباله توسط خانوارها تولید می شود و می توان آنها را به انرژی های تجدیدپذیر قابل استفاده در هواپیماها مبدل کرد. انواع پوشک بچه، ظروف غذای پلاستیکی و جعبه و پوشش های شکلات نیز به همین منظور قابل استفاده است.

استفاده از بنزین به عنوان سوخت در هواپیماها تهدید مهمی برای حفظ سلامت کره زمین است و استفاده از روش جدید به کاهش ۶۰ هزار تنی تولید دی اکسیدکربن در سال منجر می شود. این روش همچنین به صرفه جویی ۶۰ درصدی در مصرف سوخت منجر خواهد شد.

بریتیش ایرویز قصد دارد کارخانه ای به همین منظور احداث کند که سوخت تجدیدپذیر کافی برای تمامی پروازهای این شرکت به مقاصد سن خوزه و نیوارلئانز امریکا تامین کند.