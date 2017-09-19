  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

معاون شرکت راه‌آهن خبر داد؛

ساخت پروژه قطارسریع السیر تهران-اصفهان تسریع می‌شود

ساخت پروژه قطارسریع السیر تهران-اصفهان تسریع می‌شود

معاون فنی و امور زیربنایی شرکت راه‌آهن گفت: تمهیدات لازم برای افزایش سرعت ساخت این پروژه در نظر گرفته‌شده تا طی مدت‌زمان کوتاه‌تری به نتیجه مطلوب دست یابیم.

به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی مازیار یزدانی با اشاره به همکاری‌های ریلی میان ایران و فرانسه اظهار داشت: علاوه بر مذاکرات فی‌مابین‌ برای اجرای پروژه‌های آینده، قراردادهایی منعقدشده که هم‌اکنون از پیشرفت حدود ۱۰ درصدی برخوردار است و امیدواریم خروجی این پروژه‌ها منتج به پروژه بعدی شود.

وی افزود: شرکت راه‌آهن با شرکت «ارپ» فرانسه در حال طراحی سه ایستگاه راه‌آهن تهران، قم و مشهد هستند و در صورت تکمیل این سه ایستگاه، در نظر داریم حجم همکاری را در مجموع برای ۳۰ ایستگاه تشکیلاتی کشور افزایش دهیم تا این ایستگاه‌ها به پایگاه‌های تجاری تبدیل شوند.

معاون امور فنی و زیربنایی در ادامه به قرارداد همکاری با شرکت تالس فرانسه اشاره کرد و گفت: با توجه به نصب محصولات این شرکت در سیستم‌های ریلی ایران در حال مذاکره با این شرکت برای امضا قرارداد تأمین تجهیزات، لوازم‌یدکی هستیم و امیدواریم این همکاری‌ها افزایش یابد.

یزدانی با اشاره به همکاری شرکت‌های راه‌آهن ایران و شرکت‌های فرانسوی بیان داشت: چند قرارداد همکاری با راه‌آهن فرانسه و شرکت‌های فرانسوی در زمینه مشاوره در دست اجرا است که یکی از ‌آن‌ها همکاری با شرکت SNCF برای پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان محسوب می‌شود.

وی از ارسال اسناد مربوط به پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل به شرکت راه‌آهن خبر داد و گفت: طی دو ماه گذشته اسناد و مدارک از این شرکت تحویل گرفته شد و هم‌اکنون مستقیم با طرف چینی وارد مذاکره شده‌ایم.

معاون فنی و امور زیربنایی شرکت راه‌آهن با توجه به اینکه پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان در حین اقدام به شرکت راه‌آهن منتقل‌شده است، اعلام کرد: تمهیدات لازم برای افزایش سرعت ساخت این پروژه در نظر گرفته‌شده تا طی مدت‌زمان کوتاه‌تری به نتیجه مطلوب دست یابیم.

یزدانی خاطرنشان کرد: راه‌آهن‌های کرمان-زاهدان، اصفهان-شیراز، میانه-تبریز و اینچه برون پیش‌تر به شرکت راه‌آهن منتقل‌شده و هم‌اکنون در دست اقدامات تکمیلی قرار دارد.

کد مطلب 4091406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها