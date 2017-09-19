به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی مازیار یزدانی با اشاره به همکاری‌های ریلی میان ایران و فرانسه اظهار داشت: علاوه بر مذاکرات فی‌مابین‌ برای اجرای پروژه‌های آینده، قراردادهایی منعقدشده که هم‌اکنون از پیشرفت حدود ۱۰ درصدی برخوردار است و امیدواریم خروجی این پروژه‌ها منتج به پروژه بعدی شود.

وی افزود: شرکت راه‌آهن با شرکت «ارپ» فرانسه در حال طراحی سه ایستگاه راه‌آهن تهران، قم و مشهد هستند و در صورت تکمیل این سه ایستگاه، در نظر داریم حجم همکاری را در مجموع برای ۳۰ ایستگاه تشکیلاتی کشور افزایش دهیم تا این ایستگاه‌ها به پایگاه‌های تجاری تبدیل شوند.

معاون امور فنی و زیربنایی در ادامه به قرارداد همکاری با شرکت تالس فرانسه اشاره کرد و گفت: با توجه به نصب محصولات این شرکت در سیستم‌های ریلی ایران در حال مذاکره با این شرکت برای امضا قرارداد تأمین تجهیزات، لوازم‌یدکی هستیم و امیدواریم این همکاری‌ها افزایش یابد.

یزدانی با اشاره به همکاری شرکت‌های راه‌آهن ایران و شرکت‌های فرانسوی بیان داشت: چند قرارداد همکاری با راه‌آهن فرانسه و شرکت‌های فرانسوی در زمینه مشاوره در دست اجرا است که یکی از ‌آن‌ها همکاری با شرکت SNCF برای پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان محسوب می‌شود.

وی از ارسال اسناد مربوط به پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل به شرکت راه‌آهن خبر داد و گفت: طی دو ماه گذشته اسناد و مدارک از این شرکت تحویل گرفته شد و هم‌اکنون مستقیم با طرف چینی وارد مذاکره شده‌ایم.

معاون فنی و امور زیربنایی شرکت راه‌آهن با توجه به اینکه پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان در حین اقدام به شرکت راه‌آهن منتقل‌شده است، اعلام کرد: تمهیدات لازم برای افزایش سرعت ساخت این پروژه در نظر گرفته‌شده تا طی مدت‌زمان کوتاه‌تری به نتیجه مطلوب دست یابیم.

یزدانی خاطرنشان کرد: راه‌آهن‌های کرمان-زاهدان، اصفهان-شیراز، میانه-تبریز و اینچه برون پیش‌تر به شرکت راه‌آهن منتقل‌شده و هم‌اکنون در دست اقدامات تکمیلی قرار دارد.