به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمی صبح سه شنبه در همایش برترین های حوزه قرآن شهرستان دلیجان اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که روز به روز با قرآن و آموزه های قرآنی بیشتر انس بگیریم و سبک زندگی قرآنی و اسلامی را دنبال کنیم.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: فاصله گرفتن از مفاهیم و معانی قرآنی موجب دور شدن جامعه امروز ما از اخلاق و معنویات شده که به دنبال آن بی اخلاقی و سایر آسیب های اجتماعی بروز کرده و برخی افراد جامعه پا را فراتر از مرزهای اخلاق و هنجارها گذاشته اند.

سلیمی بیان کرد: هم اکنون شاهد آن هستیم که ناهنجاری ها و بی اخلاقی هایی همچون توهین، تهمت، افترا، خیانت در امانت، وفا نکردن به عهد و آسیب هایی مثل طلاق و بی بند و باری در جامعه ما به طور روزافزون در حال گسترش است که تمامی این مسائل ناشی از کمرنگ شدن مفاهیم دینی و اخلاقی است.

وی خاطرنشان ساخت: چنانچه به دنبال آن هستیم که فساد، بی اخلاقی و ناهنجاری در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعه ما از بین برود، باید به سمت معنویات و بهره گیری از آموزه های قرآنی و معارف اسلامی گام برداریم.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وجود میلیاردها تومان چک برگشتی در کشور، نشان از آن دارد که وفای به عهد در جامعه به عنوان یک مولفه اخلاقی و هنجار، مورد غفلت واقع شده و افراد به تعهدات خود پایبند نیستند که تمام این مسائل زمینه بروز آسیب است.

سلیمی ادامه داد: قرآن کریم جهان بی انتهایی از معارف الهی و آموزه های اخلاقی است که راه سعادت را به بشر می نمایاند و اگر به دنبال اصلاح و رشد جامعه هستیم باید از آموزه های آن بهره مند شویم.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برنامه ریزی برای ترویج آموزه های قرآنی و الهی نیاز جامعه امروز ما است که باید با جدیت دنبال شود تا بیش از این شاهد فاصله گرفتن از اخلاق نباشیم.