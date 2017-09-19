همایش پرچمداران بصیرت در قروه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم و در راستای شناساندن اهداف قیام عاشورا ظهر امروز سه شنبه همایش پرچمداران بصیرت با حضور هیئت های مذهبی و مداحان اهل بیت در شهرستان قروه برگزار شد.

فرماندار قروه در این مراسم با اشاره به تقارن ایام محرم با هفته دفاع مقدس، دلاوری های صورت گرفته در دفاع مقدس را نشئت گرفته از قیام عاشورا دانست و اظهار داشت: کار هیئت های مذهبی خدایی است و کاری هم که برای خدا باشد در دل های مردم اثرگذار خواهد بود.

پرویز کولانی با بیان اینکه هر نوع مراسمی جو خاص خود را دارد، افزود: مراقبت از نفس درون، رعایت نظم و ترتیب برای مدیریت بهتر کار در این ایام ضروری است.

به گفته وی متأسفانه امروزه در بیشتر مراسم ها و مناسبت های ملی و مذهبی فقط جنبه ظاهری کار دیده و در واقع به شور جریان پرداخته می شود این در حالی است که عمق محتوایی کار باید رصد شود.

کولانی با تأکید بر فهم واقعه عاشورا و بیان آن به جوانان، تصریح کرد: باید در کنار شور حسینی به شعور حسینی توجه شده و آن هدفی که قیام عاشورا به دنبال آن بود را نشان داد.

وی مبحث مهم در ایام دهه محرم را وحدت جامعه دانست و عنوان کرد: در هر منطقه ای مؤلفه های تأمین امنیت متفاوت است و در کردستان و بالأخص در قروه مهمترین مؤلفه تأمین امنیت، وحدت میان مردم است.

کولانی به گره خوردن امنیت در قروه با وحدت اشاره کرد و گفت: تمامی این ایام فرصتی است در راستای حفظ و تقویت وحدت جامعه و باید به گونه ای کار شود که بعد از هر برنامه و مناسبتی شاهد تقویت وحدت در جامعه و نگاه عمیق تر در کنار تقویت دشمن شناسی باشیم.