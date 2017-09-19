رسیدگی به ۱۵ پرونده تنبیه بدنی/۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی با اشاره به اینکه تنبیه بدنی هیچ ابزاریی برای کمک به تعلیم و تربیت نیست، افزود: تنبیه بدنی در مدارس ممنوع است و به شدت با افرادی خاطی برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال گذشته در سطح استان کرمان تنها به ۱۵ پرونده تنبیه بدنی رسیدگی شد و دو مورد سرباز معلم که دانش آموز خود را تنبیه کرده بودند اخراج و به پادگان معرفی شدند.

محسن بیگی گفت: در سال جاری ظرفیت کلاس های درس به دلیل کمبود فضای فیزیکی بالا است و به همین دلیل در سطح استان و شهر کرمان مجبور شده ایم ۲۰ مدرسه را دو شیفت کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: ۸۰۰ مدرسه غیرمقاوم و تخریبی در سطح استان کرمان داریم که باید در این زمینه توسط اداره کل نوسازی مدارس فکری اندیشیده شود.

محسن بیگی تاکید کرد: جمعیت دانش آموزی استان کرمان رو به افزایش است و امسال در ابتدایی ۵۰ مدرسه جدید به مدارس سطح استان اضافه خواهد شد که ۳۰ مدرسه آن وسط خیرین مدرسه ساز ساخته شده است.

وی گفت: ۲۷ هزار دانش آمور اتباع بیگانه سال گذشته در مدارس سطح استان کرمان مشغول به تحصیل بودند که پیش بینی می شود تعداد آنها در سال جاری افزایش یابد و پنج مدرسه جدید ویژه اتباغ افغانی با مشارکت کمیساریای عالی پناهندگان در مناطق زنگی آباد، کاظم آباد، رفسنجان، زرند و شهر کرمان ساخته شده است که مورد استفاده قرار می گیرد.

محسن بیگی افزود: در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به فرهنگیان سطح استان کرمان تسهیلات پرداخت شده است و همچنین توانسته ایم در حوزه اقتصاد مقاومتی با ساماندهی فضا و تجهیزات ۲۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی کنیم

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: حدود هزار و ۳۰۰ مجوز موسسه غیردولتی صادر کرده ایم که عمدتاً مراکز پیش دبستانی بوده اند.