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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان:

رسیدگی به ۱۵ پرونده تنبیه بدنی/۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد

رسیدگی به ۱۵ پرونده تنبیه بدنی/۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد

کرمان - مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از رسیدگی به ۱۵ پرونده تنبیه بدنی در مدارس کرمان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی با اشاره به اینکه تنبیه بدنی هیچ ابزاریی برای کمک به تعلیم و تربیت نیست، افزود: تنبیه بدنی در مدارس ممنوع است و به شدت با افرادی خاطی برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال گذشته در سطح استان کرمان تنها به ۱۵ پرونده تنبیه بدنی رسیدگی شد و دو مورد سرباز معلم که دانش آموز خود را تنبیه کرده بودند اخراج و به پادگان معرفی شدند.

محسن بیگی گفت: در سال جاری ظرفیت کلاس های درس به دلیل کمبود فضای فیزیکی بالا است و به همین دلیل در سطح استان و شهر کرمان مجبور شده ایم ۲۰ مدرسه را دو شیفت کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: ۸۰۰ مدرسه غیرمقاوم و تخریبی در سطح استان کرمان داریم که باید در این زمینه توسط اداره کل نوسازی مدارس فکری اندیشیده شود.

محسن بیگی تاکید کرد: جمعیت دانش آموزی استان کرمان رو به افزایش است و امسال در ابتدایی ۵۰ مدرسه جدید به مدارس سطح استان اضافه خواهد شد که ۳۰ مدرسه آن وسط خیرین مدرسه ساز ساخته شده است.

وی گفت: ۲۷ هزار دانش آمور اتباع بیگانه سال گذشته در مدارس سطح استان کرمان مشغول به تحصیل بودند که پیش بینی می شود تعداد آنها در سال جاری افزایش یابد  و پنج مدرسه جدید ویژه اتباغ افغانی با مشارکت کمیساریای عالی پناهندگان در مناطق زنگی آباد، کاظم آباد، رفسنجان، زرند و شهر کرمان ساخته شده است که مورد استفاده قرار می گیرد.

محسن بیگی افزود: در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به فرهنگیان سطح استان کرمان تسهیلات پرداخت شده است  و همچنین توانسته ایم در حوزه اقتصاد مقاومتی با ساماندهی فضا و تجهیزات ۲۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی کنیم

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: حدود هزار و ۳۰۰ مجوز موسسه غیردولتی صادر کرده ایم که عمدتاً مراکز پیش دبستانی بوده اند.

کد مطلب 4091415

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