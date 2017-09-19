«کلمه سه حرفی» نامزد جشنواره «آبورن» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان «آبورن» از ۱۸ تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷ برابر با ۲۷ تا ۳۱ شهریور در ایالت ولز جدید جنوبی کشور استرالیا در شهر سیدنی و شهرهای اطراف آن برگزار می‌شود.

در این دوره از جشنواره، فیلم کوتاه و بی‌کلام «کلمه سه حرفی» ساخته صالح کاشفی فیلمساز ۱۸ ساله ایرانی نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه ساخته نوجوانان شد.

جشنواره «آبورن» از سال ۱۹۹۸ تاکنون زیرنظر مرکز بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان و همایش بین‌المللی رسانه‌های کودک و نوجوان برگزار شده و در دوره‌های گذشته میزبان فیلم‌هایی از ۷۰ کشور جهان بوده است.

این جشنواره ۶ بخش شامل بهترین فیلم کوتاه ساخته کودکان یعنی سنین ۸ تا ۱۴ سال، بهترین فیلم کوتاه ساخته نوجوانان یعنی سنین ۱۵ تا ۲۲ سال، بهترین فیلم کوتاه برای کودکان، بهترین فیلم کوتاه برای نوجوانان، بهترین فیلم بلند برای کودکان و بهترین فیلم بلند برای نوجوانان را شامل می‌شود.