۲۴۶ سارق در شهرستان بروجرد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری در سخنانی از کشف ۸۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه در اجرای طرح مبارزه با سرقت، طی پنج ماه نخست امسال در شهرستان بروجرد خبر داد.

وی گفت: مأموران انتظامی این شهرستان با تلاش شبانه روزی و اجرای طرح های متعدد از جمله ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با سرقت طی پنج ماه نخست سال جاری موفق شدند، ۴۶خودرو و ۴۱موتورسیکلت مسروقه را شناسایی و کشف کنند.

فرمانده انتظامی بروجرد افزود: در این مدت ۵۷ فقره سرقت اماکن شخصی و کیف قاپی، ۳۵۱ فقره محتویات داخل خودرو، ۱۲۳ فقره منزل و ۴۰ فقره جیب بری و سایر سرقت ها ۱۶۴ فقره را کشف و ۲۴۶ نفر دستگیر شدند.

سرهنگ دلیری ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردمی با پلیس در اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان، اقدام شود.