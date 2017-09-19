دستگیری ۷۸ نفر اتباع خارجی افغانی غیرمجاز در تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی در راستای اجرای طرح جمع آوری اتباع بیگانه غیر مجاز تعداد ۷۸ نفر اتباع افغانی را در دو بخش مرکزی و ساحلی دستگیر و به اردوگاه مراقبتی استان انتقال دادند.

وی با بیان اینکه اغلب این افراد به صورت تیمی در بخش ساحلی و مرکزی سکونت داشتند گفت: برابر بررسی به عمل آمده این افراد به صورت غیر قانونی وارد کشور شده و فاقد مجوز اقامت هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان افزود: بیشتر دستگیر شدگان در ساخت و سازهای ساختمانی، مزارع کشاورزی مرغداری‌ها و انتقال کالای قاچاق و کار در انبارهای دپو مشغول بودند.