تعویض ۲۰ فقره کنتور خراب/ اجرای ۱۴۰۰ متر خط انتقال رفت و برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب گرجی زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی همین مدت اجرای خط انتقال رفت و برگشت و مخزن جدید شهر باشت به طول بیش از ۱۴۰۰ متر نیز انجام شد.

گرجی زاده تصریح کرد: اجرای خط انتقال مخزن شماره ۴ شهر باشت، نقش موثری در سرعت بخشیدن به بهره برداری از این مخزن دارد.

گرجی زاده از اجرای خط انشعاب مصلای باشت خبر داد و گفت: اجرای این خط اصلی به طول بیش از ۵۰۰ متر نیز طی ماه جاری محقق شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری باشت با اشاره به تعویض ۱۲ فقره شیرآلات فرسوده شبکه شهر باشت طی ماه عنوان کرد: در همین مدت ۱۵ فقره دریچه منهول شبکه توزیع آب بهسازی و مرمت شد.