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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

مدیر امور آب و فاضلاب شهری باشت خبر داد:

تعویض ۲۰ فقره کنتور خراب/ اجرای ۱۴۰۰ متر خط انتقال رفت و برگشت

تعویض ۲۰ فقره کنتور خراب/ اجرای ۱۴۰۰ متر خط انتقال رفت و برگشت

گچساران- مدیر امور آب و فاضلاب شهری  باشت گفت: طی ماه جاری بیش از ۲۰ فقره کنتور خراب در سطح شهر باشت تعویض و بیش از ۳۰ فقره کنتور جدید  نصب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  یعقوب گرجی زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی همین مدت اجرای خط انتقال رفت و برگشت و مخزن جدید شهر باشت به طول بیش از ۱۴۰۰ متر نیز انجام شد.

گرجی زاده تصریح کرد: اجرای خط انتقال مخزن شماره ۴ شهر باشت،  نقش موثری در سرعت بخشیدن به بهره برداری از این مخزن دارد.

گرجی زاده از اجرای خط انشعاب مصلای باشت خبر داد و گفت: اجرای این خط اصلی به طول بیش از ۵۰۰ متر نیز طی ماه جاری محقق شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری باشت با اشاره به تعویض ۱۲ فقره شیرآلات فرسوده شبکه شهر باشت طی ماه عنوان کرد: در همین مدت ۱۵ فقره  دریچه منهول شبکه توزیع آب بهسازی و مرمت شد.

کد مطلب 4091443

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