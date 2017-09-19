علاقمندی ورزشکاران به تحصیل در رشته جامعه شناسی ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قدیمی گفت: رویکرد فیزیولوژیکی وبیومکانیکی با مهارت های بدنی، روان شناسی با رویکرد رفتاری و جامعه شناسی ورزش با نگاه اجتماعی و عقلی است که تلفیق آنها برای ارتقاء ورزش لازم و ضروری است.

مدیر گروه جامعه شناسی ورزشی ادامه داد: ورزش تنها دربرگیرنده مباحث فیزیولوژیکی و شاخص های ژنتیکی نیست بلکه معتقدم در وهله اول پدیده ای اجتماعی است، بنابراین با توجه به رشد فزاینده جایگاه اجتماعی و فرهنگی ورزش، لازم است متخصصان علوم ورزشی درباره مبانی علمی ارتباط بین ورزش و جامعه و تعامل میان این دو از دانش کافی برخوردار باشند.

وی افزود: بدون شک امروزه تنها صرف توجه به مسائل ژنتیکی و فیزیولوژیکی در ورزش، پاسخگوی ورزشکاران نخواهد بود. بلکه علاوه بر آنها سرمایه اقتصادی، جهت یابی فرهنگی و اجتماعی و روانشناسی نیز حائز اهمیت هستند.

قدیمی ادامه داد: در رشته جامعه شناسی ورزشی مباحثی پیرامون اوقات فراغت، سبک زندگی، تحولات اجتماعی در ورزش، ورزش تجاری و جهانی، انحرافات اجتماعی در ورزش، نظریه های جامعه شناسی ورزشی پیشرفته، اخلاق و ارزش ها در ورزش، ورزش و توسعه اجتماعی، استعداد یابی ورزشی از نگاه جامعه شناسی، ورزش و وسایل ارتباط جمعی، ابعاد اجتماعی ورزش در گروه های خاص، مدیریت و توسعه سازمان های ورزشی و کارکردهای مثبت و منفی ورزش مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

بنیانگذار رشته جامعه شناسی ورزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در ایران ادامه داد: عدالت اجتماعی، ورزش رایگان، ورزش سالم و دسترسی آسان به اماکن ورزشی از جمله مباحثی است که در جامعه شناسی ورزش به آن پرداخته می شود. چرا تنها عده ای خاص می توانند ورزشهایی مانند گلف، تنیس، سوار کاری، ورزش های زمستانی و امثال آنرا انجام دهند؟ یا چرا تماشاگران و طرفداران تیمهای مختلف با اینکه از سرمایه های اصلی تیمهای ورزشی هستند، هیچ چیزی نصیبشان نمی شود؟ در جامعه شناسی ورزشی به دنبال ارائه راهکار برای مسائلی این چنین و تغییر سبک زندگی بوده و علاوه بر آن افزایش آگاهی مردم نیز مدنظر قرار داد.

وی تصریح کرد: هر نوزادی که در خانواده ای متولد می شود، تنها فرزند آن خانواده نیست، بکله فرزند و آینده ساز کشور است. بنابراین باید شرایط رشد و تکامل را برای او مهیا کرد. این امر مستلزم حذف قلمروهای جغرافیایی تکنولوژیکی و کاهش اختلاف طبقاتی است.

قدیمی با اشاره به راه اندازی کارشناسی ارشد جامعه شناسی ورزشی در سال ۱۳۹۱ با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دکتری این رشته در سال ۱۳۹۳ در واحد علوم و تحقیقات و پس از آن در واحد تهران مرکزی، واحد تهران جنوب و نجف آباد ادامه داد: در گذشته افراد کمی علاقمند به تحصیل در رشته های تربیت بدنی بودند، ولی امروز با توجه به فعالیت های صورت گرفته به ویژه در دانشگاه آزاد اسلامی، اکثر ورزشکاران مطرح ایران علاقمند به ادامه تحصیل در رشته ها و گرایش های مختلف تربیت بدنی هستند. انتخاب رشته جامعه شناسی ورزشی از سوی علی دایی، یوسف کرمی و جواد خیابانی خود نشان از این امر دارد.