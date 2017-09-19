۸۲ درصد دانشجویان برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدیان در اجلاس روسای دانشگاه های کشور در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی گفت: هرزمان متوجه شویم استاد یا دانشجویی دستگیر شده از او دفاع می کنیم و در اولین لحظه که از این موضوع مطلع شویم تماس می گیریم و پیگیری های لازم را انجام می دهیم.

وی افزود: استقبال می کنیم اسناد بالادستی در دانشگاه ها در قالب کرسی های نظرپردازی نقد و بررسی شوند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خاطرنشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از نقدها استقبال می کند چرا که بر این اساس می تواند اساسی تر فکر و طراحی صورت گیرد.

محمدیان اظهار داشت: اگر بین امانت هایی که در جامعه ما بر دوش افراد است یک سنجه ای گذاشته شود فکر می کنم مسئولیتی که بر دوش روسای دانشگاه هاست جزو سنگین ترین مسئولیتها به شمار می رود. روسای دانشگاه ها امانت های سنگینی بر دوش دارند و بیشترین امید کشور به این مجموعه ها بسته شده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اضافه کرد: زمانی گفته می شود که میانگین مدیریت در دانشگاه ها حدود دو سال است اما من نمی دانم این موضوع چقدر علمی است اما زمان مدیریت به هر حال تمام می شود و روسای دانشگاه ها هر دقیقه و هر ساعت که دارند برای فعالیت های مختلف استفاده کنند.

محمدیان تاکید کرد: بناست مشکلات کشور توسط دانشگاه ها حل شود اما مشکلات دانشگاه ها را چه کسی قرار است حل کند. نمی شود کسی از بیرون بیاید و مشکلات دانشگاه ها را حل کند.

وی اضافه کرد: در مجلس این ظرفیت وجود ندارد و دستگاه های دیگر نیز نمی توانند مشکلات دانشگاه ها را رفع کنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: باید از نظر نرم افزاری بستری فراهم شود تا دانشگاه ها بتوانند باکمک مجموعه ها بیرونی مشکلات خود و مشکلات جامعه را برطرف کنند.

محمدیان عنوان کرد: در حوزه علوم انسانی نیز فعالیت ها کمرنگ است و نباید منتظر باشیم تا از بیرون برای رفع این مشکلات نرم افزار تهیه شود بلکه خود دانشگاه ها باید در این زمینه فعالیت کنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: باید انتقال درون سازمانی در دانشگاه ها در بخش های آموزشی پژوهشی و فرهنگی وجود داشته باشد تا بتوانیم مشکلات را بررسی کنیم.

محمدیان خاطرنشان کرد: با سرمایه غنی که در دانشگاه ها وجود دارد می توانیم مشکلات را در زمان ارزیابی برطرف کنیم.

وی گفت: نباید همه چیز با عینک، نگرش و خط کش سیاسی در دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد، چراکه کار دانشگاه ها فعالیت های کاربردی است و اگر این چنین شود به ماموریت دانشگاه ها که حل مشکلات با محوریت علم است لطمه وارد می شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اضافه کرد: متاسفانه مباحث سیاسی زیاد در دانشگاه ها مطرح می شود و بار آن سنگین است بنابراین این موضوع قدرت تصمیم گیری را از مسئولان می گیرد.

محمدیان عنوان کرد: نیاز به مباحث سیاسی داریم و دانشجویان باید درک و نقش سیاسی داشته باشند. دانشگاه های که مسائل سیاسی نداشته باشد پویا نیست اما همه چیز نباید با نگرش سیاسی دنبال شود.

وی خاطر نشان کرد: افرادی می توانند مشکلات جامعه را حل کنند که از نظر سیاسی و اجتماعی بصیرت داشته باشند.

محمدیان با بیان اینکه باید برنامه ریزی شود تا دانشجویان دلبستگی بیشتری نسبت به کشور داشته باشند گفت: گزارش های مثبتی وجود دارد و جوانان و دانشجویان دلبستگی هایی به کشور دارند اما این موضوع باید تقویت شود.

وی عنوان کرد: طی تحقیقی که انجام شده اگر برای کشور مشکل پیش بیاید و نیاز به حضور افراد در جنگ باشد ۸۲ درصد دانشجویان اعلام آمادگی کردند که برای کشور جان خود را می دهند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اضافه کرد: از نظر اعتقادی نیز طبق آمارهای موجود بیش از ۹۰ درصد از جوانان کشور به خدا، پیغمبر، آخرت و ایمان اعتقاد دارند.

محمدیان اظهار داشت: در حوزه رفتاری شاید جوانان مشکلاتی داشته باشند اما ما جوانان مومن و با ایمانی مواجه هستیم.

وی گفت: اما نگرانی ما از این است که ۶۵ درصد از جوانان می گویند که قصد دارند از کشور بروند و باید این موضوع بررسی و رفع شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ادامه داد: نگرانی هایی برای آسیب های اجتماعی وجود دارد که دانشجویان باید به این مشکلات توجه کنند.

محمدیان گفت: نیروهای انقلابی باید در دانشگاه ها احساس امنیت کنند و از سوی این مراکز مورد حمایت قرار گیرند.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره در حفظ روحیه انقلابی تاکید داشته اند و طی پنج سال گذشته در این زمینه بارها سخنانی را بیان کرده اند و بر این اساس باید روحیه انقلابی تقویت شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها عنوان کرد: نیروهای انقلابی باید در دانشگاه ها مورد حمایت قرار گیرند و از جهت بینش معرفتی و سیاسی نیز عمیق تر شود.

محمدیان ادامه داد: روسای دانشگاه ها انبوهی از تجربیات انقلابی دارند بنابراین باید آن را عرضه کنند و در این راستا نیروهای انقلابی دانشگاه ها زیر پوشش و توجه روسای دانشگاه ها قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی در ۳۸ سال گذشته با فراز و نشیب ها و بحران های زیادی مواجه بوده و عبور کرده است بنابراین تجربیات زیادی دارد که این موضوع باید به نیروهای انقلابی منتقل شود.

محمدیان تاکید کرد: یک یک دانشجویان برای ما ارزش دارند حتی دانشجویی که از ما خوشش نمی آید.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها عنوان کرد: ما در مقابل دانشجویان معترض و معتقد نیز مسئولیت داریم ما حتی نسبت به افرادی که مخالف هستند مسئولیت سنگینی داریم.

وی گفت: اداره کردن دانشگاه متفاوت از اداره کردن کارخانه و پادگان است زیرا اهل دانشگاه اهل فکر و تحصیل هستند.