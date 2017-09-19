برپایی نمایشگاه صنایع دستی در منطقه گردشگری «بیشه» لرستان

غلامرضا سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: غرفه صنایع دستی و سوغات لرستان شامل انواع گلیم، ماشته، زیورآلات سنتی، لباس های محلی و سوغات محلی شامل عسل طبیعی، شیرینی، لبنیات و نان محلی در ایستگاه آبشار «بیشه» برپا شده که مورد استقبال مردم در این منطقه زیبای گردشگری قرار گرفته است.

وی گفت: این غرفه با هدف معرفی فرهنگ بومی - محلی لرستان، آشنایی گردشگران با هنرهای سنتی این استان و ایجاد اشتغال تا تاریخ ۱۵ مهر ماه سال جاری در روستای «بیشه» برپا خواهد بود و علاقه مندان می توانند ضمن بهره مندی از طبیعت زیبای این روستا از غرفه صنایع دستی آن نیز بازدید کنند.

بنابر این گزارش، آبشار «بیشه» یکی از جاذبه های بی نظیر در استان لرستان و یکی از زیباترین آبشارهای کشور است که در مسیر راه آهن تهران- خوزستان قرار دارد.

این آبشار که در ۶۵ کیلومتری شهرستان خرم آباد و در مجاورت روستای زیبای «بیشه» قراردارد به دلیل استقرار در کنار ایستگاه راه آهن و داشتن راه دسترسی مناسب از امتیاز فوق العاده ای برخوردار است و سالانه پذیرای گردشگران داخلی و خارجی بسیاری است.