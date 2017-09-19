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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

مدیر امور آب و فاضلاب شهری دوگنبدان خبر داد:

اجرای ۳۷۰۰متر توسعه شبکه آب در سطح شهر دوگنبدان

اجرای ۳۷۰۰متر توسعه شبکه آب در سطح شهر دوگنبدان

گچساران- مدیر امور آب و فاضلاب شهری دوگنبدان گفت: طی ماه جاری بیش از ۳۷۰۰ متر توسعه شبکه آب در سطح شهر دوگنبدان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  بهنام پاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی همین مدت  بیش از ۱۵۰ انشعاب آب در سطح شهر دوگنبدان نصب شده است.

پاد ابراز داشت: همچنین در ماه جاری بیش از یک کیلومتر اصلاح و مرمت شبکه توزیع آب با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اصلاح شبکه توزیع آب شهر دوگنبدان بر اساس برنامه مدون و با توجه به حجم فرسودگی شبکه توزیع در مناطق مختلف شهر در حال انجام است، بیان کرد: این کار  در مرحله اول در مناطق و محلات قدیمی و فرسوده  شهر در حال انجام است.

وی از شناسایی ۵۰ مورد تخلف انشعاب غیرمجاز آب در سطح شهر دوگنبدان خبر داد و گفت: پس از  تشکیل پرونده، این متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4091467

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