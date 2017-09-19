اجرای ۳۷۰۰متر توسعه شبکه آب در سطح شهر دوگنبدان

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام پاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی همین مدت بیش از ۱۵۰ انشعاب آب در سطح شهر دوگنبدان نصب شده است.

پاد ابراز داشت: همچنین در ماه جاری بیش از یک کیلومتر اصلاح و مرمت شبکه توزیع آب با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اصلاح شبکه توزیع آب شهر دوگنبدان بر اساس برنامه مدون و با توجه به حجم فرسودگی شبکه توزیع در مناطق مختلف شهر در حال انجام است، بیان کرد: این کار در مرحله اول در مناطق و محلات قدیمی و فرسوده شهر در حال انجام است.

وی از شناسایی ۵۰ مورد تخلف انشعاب غیرمجاز آب در سطح شهر دوگنبدان خبر داد و گفت: پس از تشکیل پرونده، این متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.