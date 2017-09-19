ضرورت تفکیک و طبقه بندی زندانیان/راهکار کاهش ورودی به زندان ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زندان ها، دکتر اصغر جهانگیر در دیدار با استاندار گلستان بر اهمیت نقش همکاری نهادهای مختلف جامعه در فرآیند کاهش جمعیت کیفری تاکید نمود.

وی با تبیین سیاست های قوه قضاییه گفت: بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و دستورالعمل های ریاست قوه قضاییه، کاهش ورودی به زندان ها در کنار کاهش جمعیت کیفری مهمترین دغدغه سازمان زندان هاست.

جهانگیر با بیان اینکه در نظام زندانبانی جمهوری اسلامی ایران نگاه به زندان ها یک نگاه قضایی است گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، زندان ها زیر مجموعه پلیس هستند که لاجرم نگاه پلیسی بر آنها حاکم است اما در ایران نگاه قضایی رویکرد اصلاحی و تربیتی را در دستور کار ما قرار داده است.

وی گفت: کاهش ورودی به زندان ها و به تبع آن کاهش جمعیت کیفری در گرو همکاری تمامی نهادهای جامعه و مردم است.

جهانگیر تصریح کرد: یکی از راهکارهای کاهش ورودی به زندان ها توسعه اشتغال در جامعه است.

مشاور رئیس دستگاه قضا افزود: مهمترین ابزار برای اجرای کامل سیاست های کیفری داشتن فضای مناسب و استاندارد در زندان هاست.

این مقام ارشد قضائی عنوان کرد: باید شرایط به گونه ای باشد که زندانی پس از آزادی تحت تاثیر برنامه های آموزشی، فرهنگی و ورزشی با اصلاح کامل به زندگی شرافتمندانه در جامعه بازگردد.

وی تصریح کرد: یکی از پیش شرط های ضروری در اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی تفکیک و طبقه بندی کامل زندانیان است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه گفت: هر چند ساخت زندان و مراکز تامینی و تربیتی یک ارزش محسوب نمی شود ولی با توجه به افزایش جمعیت کشور، توسعه شهرها و ظهور جرائم جدید، ساخت زندان ها با فضای مناسب و استاندارد ضروری است.

این مقام ارشد قضایی اظهار داشت: در کنار کاهش جمعیت کیفری و کاهش ورودی زندان ها، توسعه فضای فیزیکی زندان ها می تواند در توسعه امنیت پایدار در جامعه و سلامت اجتماعی کارساز باشد.

رئیس سازمان زندان ها در ادامه با ارائه برخی آمارها از وضعیت قضایی استان و جمعیت کیفری گفت: خوشبختانه آمارها نشان می دهد اقدامات خوبی در راستای کاهش جمعیت کیفری در این استان انجام شده است.

جهانگیر در ادامه بیان داشت: در حال حاضر این استان به لحاظ فضای فیزیکی دارای کمبود هایی است که در صورت تامین اعتبار و پایان ساخت پروژه زندان گنبد و اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی علی آباد بخشی از سرانه اسکان زندانیان استاندارد خواهد شد.

رئیس سازمان زندان ها در پایان خواستار همکاری استانداری گلستان در توسعه سرانه و اجرای پروژه های سازمان زندان ها شد.