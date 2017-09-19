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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

شناسایی سلولی که به جنگ عفونت های ریه می رود

شناسایی سلولی که به جنگ عفونت های ریه می رود

محققان دانشگاه بوستون موفق به شناسایی نوع جدیدی از سلول ها در ریه انسان شده اند که می تواند در برابر یک باکتری خطرناک مصونیت طبیعی ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، این باکتری یکی از عوامل اصلی ابتلای انسان ها به بیماری ذات الریه در سراسر جهان است.

سلول یادشده برگرفته از ژنی به نام MIWI۲ است. این گروه از ژن ها به ایجاد درست و مناسب اسپرم در بدن انسان کمک می کنند و تنها در میان سلول های مردان وجود دارند. بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه بوستون ژن های MIWI۲ که در سلول های انسان وجود دارند علاوه بر وظیفه اصلی خود قادر به مبارزه با عفونت های ریه هستند.

دانشمندان می گویند این ژنها می توانند عفونت هایی که وارد ریه می شوند را از آن خارج کنند و در صورت نفوذ عفونت به ریه آن را کنترل نموده و از تشدیدش جلوگیری کنند.

بیماری ذات الریه مهم ترین عامل مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در سراسر جهان است و این کشف مهم علمی می تواند به ابداع روش های جدید برای مقابله با بیماری مذکور منجر شود.

کد مطلب 4091480

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