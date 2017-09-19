۸۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات به دامداران عشایر گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عید محمد فاروغی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به‌منظور تسهیل در امور افزایش بهره‌وری، افزایش درآمد عشایر، بهبود زندگی، استفاده از فناوری روز مبلغ هشت هزار میلیون ریال برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز عشایری استان به دامداران پرداخت شد.

وی بابیان اینکه تسهیلات فوق از خط پنجم اعتباری ویژه مکانیزاسیون با همکاری اداره کل امور عشایری گلستان به متقاضیان پرداخت شد، افزود: عشایر ازجمله قشر تولیدکننده استان هستند که در نقاط محرم و شمالی با شرایط سخت به تأمین نیازهای جامعه کمک می‌کنند.

فاروغی ادامه داد: مکانیزاسیون استان با تلاش وافر آمادگی هرگونه همکاری برای رفع نیازهای عشایران در راستای افزایش تولید با آرامش خاطر را خواهد داشت.

رئیس اداره فناوری مکانیزه کشاورزی گلستان گفت: خواسته جامعه عشایری به شکل ویژه پیگیری و برابر ضوابط تأمین می‌شود.