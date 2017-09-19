ارسال ۸۵۰اثر به دبیرخانه جشنواره سراسری فرهنگی هنری وقف درکردستان

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی امروز سه شنبه در اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری فرهنگی هنری وقف چشمه همیشه جاری که در کتابخانه امام خامنه ای سنندج برگزار شد، گفت: از دهه وقف سال گذشته استارت برگزاری این دوره از جشنواره زده شد و فراخوان آن در سه رشته نقاشی، تصویرسازی و کاریکاتور اعلام و توزیع شد.

وی عنوان کرد: در راستای برگزاری این جشنواره پنج ورک شاپ تخصصی در استان های کردستان، کرمانشاه و تبریز برگزار و ۳۰ هزار آگهی و پوستر هم توزیع شد.

وی اظهارداشت: برای نخستین بار بخش بین الملل هم به این دوره از جشنواره افزوده شد که در این بخش ۴۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه کردستان مجموع آثار داخلی و خارجی رسیده به دبیرخانه این جشنواره را ۸۵۰ اثر خواند و گفت: در بخش کاریکاتور ۱۵۰ اثر، بخش تصویرسازی ۱۰۰ اثر، نقاشی ۳۰ اثر و در بخش کودک هم ۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره در کردستان ارسال شد.

حجت الاسلام نوروزی اضافه کرد: در بخش بین الملل این جشنواره از ۴۴ کشور مختلف دنیا اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که برگزیدگان این بخش در جشنواره بین المللی وقف چشمه همیشه جاری مورد تجلیل قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این گونه جشنواره ها گامی موثر درراستای توسعه و ترویج سنت حسنه وقف است، بیان کرد: یکی از رسالت های این اداره کل اجرای چنین برنامه هایی به منظور گسترش فرهنگ وقف در میان اقشار مختلف جامعه است.