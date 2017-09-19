بیانیه ستادساماندهی شئون فرهنگی درمناسبت های مذهبی به مناسبت محرم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد، معاون امور فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات در نشست خبری که به مناسبت فرا ر سیدن ایام محرم برگزار شد از تدوین بیانیه ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که در آن ضروریات شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی در ۱۷ بند امده است؛بیانیه این ستاد به شرح زیر است؛

هر کس صادقانه از خدا طلب شهادت نماید، خداوند او را به جایگاه شهیدان می رساند، حتی اگر در بستر خود بمیرد.

در بستر زمان، تاریخ تکرار می شود؛ زیرا عناصر تاریخ ساز، تکرار پذیرند. انسان های طیب و شریر، با تمام ابزارهای طهارت و شرارتشان، در برابر هم قرار می گیرند و نبرد خیر و شر، برای هزارمین بار تکرار می گردد. این نبرد در دو حیطه سخت و نرم قابل تحقق است. نبرد سخت حق و باطل که در زمان ما و این ایام، در سوریه و عراق، یمن و میانمار، در حال وقوع است، عاشورای حسینی را در اذهان عاشقان اباعبدالله (علیه السلام) تداعی می کند. شهید محسن حججی مقتول و مذبوح و مظلوم این نبرد، یاران با وفای حضرت اباعبدالله (ع) را تداعی نموده و قاتل کریه منطقش با افکار و اعمال ددمنشانه خود، اشقیاء سنگدل کربلا را به ذهن متبادر می سازد.

در جنگ نرم، اختلاف بین شیعیان، در وحدت آفرین ترین عنصر تشیع، یعنی ولایت و شهادت عاشورایی و در مقدس ترین چهره و لباس رخ می نماید. آنان با زور و زر و تزوری در صدد تشکیل شاخه ای از شیعه لندنی اند. همان شیعه تندرو افراطی که قداره را نه علیه داعش که دشمن خونی شیعه است، بلکه علیه اعتقادات ناب شیعی، به کمر می بندد.

همواره مدیریت و پیروزی در جنگ نرم، فوق العاده دشوارتر و پرهزینه تر از جنگ سخت است. چرا که در جنگ سخت، هرگاه بهترین جوانان کشته شوند، از دست می روند، شهید هستند. مقدس و محبوب جامعه گشته و عامل وحدت میان اقشار مختلف اجتماع شیعی می شوند. (نظیر شهادت شهید محسن حججی).

در این راستا با عنایت به تقارن حلول ماه محرم با هفته دفاع مقدس و شروع سال تحصیلی و اوج رشادت های مدافعان حرم بر غنای بیشتر مجالس مذهبی و با تأسی از سبک زندگی حسینی و حماسه کربلا به استقبال محرم رفته و توجه مومنین و محبین اهل بیت (علیهم السلام)، به خصوص دلدادگان سالار شهیدان (علیه السلام)، در هیئات مذهبی و برگزار کنندگان برنامه ها و مراسم فرهنگی، تبلیغی، عزاداری و سوگواری را به نکات زیر جلب می نماید:

۱. بسترسازی برای ارتقاء کمی و کیفی بهره مندی از فیوضات معنوی و حماسی در مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام).

۲. ساماندهی برنامه ها و دسته های عزاداری، در ایام سوگواری، با رعایت نظم و انضباط از حیث مکان، زمان و محتوای برنامه ها.

۳. برنامه ریزی جهت بهره مندی بیش از پیش، از سخنرانان و خطبای ارزشمند و مداحان و ذاکران و نیز قاریان گرامی در برنامه های عزاداری با قرائت قرآن کریم، و بیان روایات اسلامی و ذکر احکام شرعی.

۴. توجه دادن عزاداران توسط مبلغین و روحانیون جهت پرهیز از اقدامات موهن و خرافی و لزوم تعظیم شعائر دینی بر اساس محکمات دینی و حرمت نگه داشتن ایام عزاداری.

۵. توجه و تأکید بر محوریت روحانی و مبلغ در تام برنامه های عزاداری محرم و صفر از قبیل منابر، دسته روی ها و... و.

۶. تجلیل و تقدیر از شهداء مدافعان حرم در قالب یادمان سازی از رفتار عملی این شهیدان والامقام.

۷. رعایت وحدت اسلامی براساس شاخصه های مورد نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین رعایت شئونات اخلاقی توسط عزاداران حسینی.

۸. برنامه ریزی مناسب در مراسم سوگواری برای عزاداران و بهره گیری از جلسات قرآن، ادعیه و زیارات، مناجات مأثوریه از ائمه طاهرین (علیهم السلام) در برنامه های اصلی و جنبی هیئات.

۹. توجه ویژه مسئولیت هیئات برای اقامه نماز جماعیت در مراسم عزاداری حسینی با محوریت مسجد و خلق زیباترین و ماندگارترین اقامه نماز جماعت در ظهر عاشورا.

۱۰. غنیمت دانستن حضور کودکان، نوجوانان و جوانان در مراسم عزاداری امام حسین (علیه السلام) و واگذاری مسئولیت بخشی از برنامه ها به آنها برای نهادینه شدن خدمتگزاری جوانان در دستگاه حضرت ابی عبدالله الحسین (علیه السلام) و کسب تجربه عملی در هیئت داری.

۱۱. در انتخاب پیام های عاشورایی برای فضاسازی و تبلیغات محیطی، باید دقت لازم به عمل آید، تا مطابق با اهداف قیام حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) باشد. لذا باید از نشر هر گونه مطالب سخیف در کتیبه ها، پوسترها خودداری شود.

۱۲. طرد عناصر تندرو و مسئله دار، برای راهبری هیئات و مجلس مذهبی. با شناخت عناصر نفوذی در حیطه هیئات حسینی می توان نقشه وهابیت را از یک سو و تشیع انگلیسی را از سوی دیگر خنثی نمود.

۱۳. برنامه ریزی و هماهنگی برای برپایی ایستگاه های صلواتی و جذب نذورات مردمی و هدایت آنها به سمت مساجد با رعایت ملاحظات امنیتی و بهداشتی.

۱۴. بستر سازی برای انتشار رسانه ای اجتماعات با شکوه عزاداران و نحوه صحیح عزاداری به سبک سنتی در ایام محرم و صفر، در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی.

۱۵. پرهیز از ایجاد هرگونه مزاحمت و نارضایتی برای مردم در اجرای برنامه های عزاداری محرم به لحاظ زمان و مکان.

۱۶. فراهم آوردن تمهیدات لازم برای برقراری ایمنی مساجد و حسینیه ها و سایر اماکن مذهبی (برق، گاز، ورودی ها و خروجی ها، استحکام سازه ها و تجهیزات و... و.) با توجه به حضور گستره شهروندان در مراسم.

۱۷. ارتباط و تعامل پیوسته و مستمر مسئولین هیئات مذهبی با نیروی انتظامی منطقه خود، برای هم افزایی و ارتقاء ضریب امنیت و نظم مراسم عزاداری و توجه و رعایت محتوای اطلاعیه های نیروی انتظامی جهت برپایی مطلوب و بهینه عزاداری ها.

در پایان یادآور می گردد که اختلاف و نفاق موجب شکاف در میان اجتماع مسلمین خواهد بود. لذا شایسته است مردم و مسئولین هیئات، نسبت به جلوگیری از ایجاد هر گونه اختلاف و چند دستگی در مجموعه عزاداری اباعبدالله الحسین (علیه السلام) توجه ویژه داشته باشند. البته این امر موضوع تنها در سایه توجه و عمل به فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) محقق خواهد شد. چرا که وحدت حقیقی در تبعیت از ولی امر مسلمین که زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است، حاصل خواهد گردید.