پایبندی متخصصین بیهوشی بر عهد با مردم و بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، از چند ماه قبل اخباری مبنی بر ویرایش جدید کتاب ارزش نسبی سلامت ٩٦ شنیده شد و همزمان زمزمه هایی از کاهش تعرفه در بعضی رشته ها نیز به گوش رسید. جامعه بیهوشی و رادیولوژی دو رشته تخصصی بودند که مشمول این جرح و تعدیل عمده شدند و این در حالی بود که قبل از آن هم تعرفه های بیهوشی در قیاس با دیگر رشته های تخصصی چندان زیاد نبود.

از همان زمان جامعه بیهوشی با محوریت انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه در راستای رفع کاهش تعرفه ها شروع به رایزنی با نهادهای مسئول در امر تعرفه های سلامت نمود. ده ها جلسه بحث و کارشناسی با مسئولین مختلف از جمله وزرای بهداشت و رفاه و نامه های متعدد با امضای الکترونیک به وزرای دست اندرکار و حتی ریاست جمهوری نوشته شد تا این معضل برطرف شود.

اعتراض متخصصین بیهوشی تا کنون به جایی نرسیده است

دکتر محمد عاشوری دبیر انجمن بیهوشی استان خراسان رضوی و عضو هیات مدیره انجمن بیهوشی ایران، گفت: پس از مدت ها تبادل نظر و ارسال نامه به مراجع ذی صلاح در اعتراض به تبعیض بین رشته ای و ظلم مسلم به رشته بیهوشی در کاهش ۲۵ درصد تعرفه خدمات درمانی سال ۹۶، بر آن شده ایم که در احقاق حق جامعه چهار هزارنفری بیهوشی در سطح کشور به اعتراضات مدنی خود ادامه دهیم.

وی ادامه داد: حرکت به حق و اعتراضی جامعه بیهوشی در حقیقت واکنش به تضییع حقوق مردم است، اما کژاندیشانی مغرض آن را پول دوستی نامیده اند و متخصصین بیهوشی شهر مشهد برای زدودن هر گونه شائبه مالی از این حرکت صنفی و در متابعت از انجمن کشوری و بطور سراسری در روزهای یکشنبه و دوشنبه مقارن با ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه خدمات بیهوشی خود را به صورت رایگان انجام دادیم.

عاشوری افزود: امیدواریم مسئولین امر با شنیدن صدای اعتراض ما و انتقال به حق آن به مراجع بالاتر، موجبات حل و فصل منطقی این مشکل را فراهم آورند.

چندی پیش بخشی از جامعه بیهوشی از جمله شیراز و کرمان در حرکتی اقدام به عدم شرکت در بیهوشی بیماران غیر اورژانس در خارج از ساعت اداری کردند و این در حالی بود که به طور ۲۴ ساعته در خدمت بیماران اورژانس بودند. بعضی جریان ها این اقدام را تعبیر به منفعت طلبی و پول پرستی این گروه از متخصصین کردند.

در همین رابطه دکتر رضا آخوند زاده دبیر انجمن بیهوشی استان خوزستان، گفت: طرح تحول سلامت با اهداف و شعارهای بزرگ، گرچه در کاهش هزینه های پرداختی بیماران نقش بسزایی داشت ولی با شعار عدالت بین رشته ای نهایتا به کاهش تعرفه بیهوشی منجر شد که نشانه ای از اقدامی غیر کارشناسی و غیر عادلانه است.

وی افزود: طرح تحول سلامت در ابتدا با افزایش ارقام کتاب تعرفه، پزشکان را متهم به افزایش نجومی درآمدها کرد ولی پس از چندی وزارت بهداشت سهم دریافتی خود را از عملکرد پزشکان به روش های متفاوت تا ۳.۵ برابر نسبت به گذشته افزایش داد و سهم پزشکان را کاهش و هم اکنون با کاهش تعرفه بیهوشی، متاسفانه متخصصین بیهوشی را قربانی تصمیمات غیر کارشناسانه و نا عادلانه نموده است که نتیجه آن می تواند منجر به خروج بسیاری از متخصصین بیهوشی از مناطق محروم و تمام وقت گردد و نهایتا منجر به کاهش کیفیت و کمیت درمان شود.

آخوندزاده تصریح کرد: پیشنهاد کاهش تعرفه بیهوشی زمانی مطرح شد که انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران مکاتبات و پیگیری های فراوانی را مبنی بر عدم تناسب خدمات بیهوشی با تعرفه های موجود به صورت مسالمت آمیز پیگیری می نمود لذا این اقدام کاهش K بیهوشی نشان از نبود گوش شنوا و نگرش یکسونگر به مسائل درمان و تصمیمات غیر کارشناسی نسبت به خواست و مطالبات این گروه تخصصی دارد و لذا چاره ای جز اقدامات قهری را باقی نگذاشت.

وی افزود: از آن سو، اقدام متخصصین بیهوشی در روزهای اخیر مبنی بر رایگان کردن خدمات بیهوشی به بیماران گواه بر صداقت آنان دارد که اعتراض شان نه به دلیل دیدگاه مالی بلکه اعتراض به بی عدالتی در تصمیمات وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر است.

آخوندزاده گفت: شاید اجرای کاهش تعرفه بیهوشی منجر به ذخیره اندک منابع سازمان های بیمه گر گردد، ولی بازنده واقعی وزارت بهداشت و متولیان سلامت کشور خواهند بود زیرا نه تنها اعتماد جامعه متخصصین تلاشگر و پاکدست بیهوشی را از دست خواهند داد بلکه هزینه های غیر مستقیم را بالا خواهند برد و امنیت سلامت بیماران را به خطر خواهند انداخت که قابل جبران نخواهد بود.

جامعه بیهوشی در پاسخ به ادعای منفعت طلبی و نیز اثبات حقانیت خواسته خود که رفع بی عدالتی بین رشته ای بود در حرکتی نمادین اقدام به بیهوشی بیماران بطور رایگان در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور در عموم شهرها و استانها، در مراکز دانشگاهی، دولتی، غیر دانشگاهی و حتی خصوصی نمودند تا بنابر گفته خودشان مردم و بیماران بدانند آنچه مهم است جان بیمار و تکریم اوست.

گزارش های مستند از استان های گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، البرز، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، مرکزی، خوزستان، کرمان، کرمانشاه، لرستان، کردستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، سمنان، همدان، یزد ، ایلام، قزوین و سایر استان ها موید وفای به عهد بیهوشی ها و رایگان کردن حق بیهوشی توسط متخصصین بیهوشی حاضر در اتاق های عمل در روزهای ٢٦ و ٢٧ شهریور است.

مطابق با آخرین موضع گیری وزارت بهداشت، نامه اعضای هیات بورد بیهوشی مبنی بر توقف و بازنگری در تعرفه های ٩٦ از طرف معاون اول رئیس جمهوری به وزیر رفاه جهت کار کارشناسی ارجاع شده است.