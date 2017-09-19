اهدای ۲ مدال قهرمانی داور جهانی کاراته به خانواده شهید مدافع حرم

به گزارش خبرنگار مهر، به نشان تجلیل از مقام شامخ شهدا، سیدخسرو مدنی مربی وداور جهانی کاراته دو مدال طلا قهرمانی کاراته کشوری(کیوکوشین ماتسوشیما)۹۶ خود را به خانواده اولین شهید مدافع حرم (تنکابن) سردار مرادخانی تقدیم کرد.

این مراسم به همت و هماهنگی بسیج ورزشکاران و مسئولان ورزشی شهرستان تنکابن باحضور حجت الاسلام پوراکبرامام جمعه شهرتنکابن و جمعی از مسئولان شهری برگزار شد.

سید خسرو مدنی مربی و داور جهانی کاراته تجلیل از مقام شامخ شهدا را هدف تقدیم مدال قهرمانی اش به خانواده شهید مدافع حرم اهل بیت علیه السلام سردار محرمعلی مرادخانی اعلام کرد و گفت: ترویج و گسترش منش پهلوانی و اخلاق اسلامی انقلابی و تعامل با قهرمانان و جوانان این مرز و بوم از دیگر اهداف بوده است.