ارایه گزارش عملکرد وزرا، هر ۶ماه یکبار/تخصیص بودجه بر اساس عملکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه اقدام بی سابقه و ضروری از سوی رئیس جمهور در ارتباط با عملکرد و مأموریت وزرا انجام شد، افزود: رئیس جمهور علاوه بر ابلاغی که به هر یک از وزرا دادند دو نوع اولویت برای هر کدام از آنان تعیین و اعلام کرد که وزرا باید برنامه اجرایی خود را برای برنامه ارائه شده شان به مجلس، به رئیس جمهور ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه این برنامه اجرایی باید حداکثر در مدت ۲ ماه به دفتر رئیس جمهور تسلیم شود، ادامه داد: این وظایف شامل اولویت های عمومی و تخصصی است که هر وزارتخانه باید به آن بپردازد و این اقدام در راستای عمل به وعده های انتخاباتی رئیس جمهور به مردم است.

نوبخت با بیان اینکه برای پاسخگویی به مطالبات مردم باید برنامه داشته باشیم و رئیس جمهور باید به وعده های خود عمل کند، افزود: رئیس جمهور تلاش کرد کابینه را ترمیم کند و وزرا در چارچوب برنامه دولت برنامه های خود را ارائه کردند و مجلس هم بر مبنای آن به دولت رأی داد که از این بابت سپاسگزاریم.

وی با بیان اینکه وزرا باید برنامه های عملیاتی هم داشته باشند، گفت: وزرا باید برای تدوین برنامه های خود اولویت های عمومی و تخصصی را در نظر بگیرند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد که هر ۶ ماه میزان و نحوه اجرای برنامه های وزرا را بررسی، ارزیابی و گزارش کند، اضافه کرد: این ها نشان می دهد رئیس جمهور نسبت به وعده ها و تعهداتی که به مردم دادند جدی و مصر هستند و از همه ابزارها برای تحقق این وعده ها استفاده خواهد کرد.

وی گفت: رئیس جمهور از وزرا خواست درباره شفایت مالی، سلامت نظام اداری، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، ایجاد فرصت برابر، مراقبت از اموال دولتی و اجرای مُر قانون؛ جدی و کوشا باشند و موظف هستند به آن عمل کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این سازمان باید بر اجرای درست تکالیف وزرا و دستگاه ها نظارت و کنترل کند و به رئیس جمهور در باره آن گزارش دهد.

محمدباقر نوبخت در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: برای مثال دستگاه مربوط به محیط زیست باید گزارش دهد که چه میزان در کاستن آلودگی ها نقش داشته است و یا دستگاه ها در اجرای طرح ها، ملاحظات زیست محیطی را رعایت کرده اند؟

وی با اشاره به اینکه بیش از هزار کارشناس در سازمان برنامه و بودجه داریم، افزود: همه کارها در این سازمان تقسیم بندی شده و وظایف مشخص است و این وظایف در راستای برنامه ششم توسعه است.

نوبخت گفت: سازمان برنامه و بودجه بنا به خواسته رئیس جمهور بر روی دستگاه ها نظارت می کند تا حتماً از افراد شایسته و همچنین بانوان و جوانان و قومیت ها و مذاهب مختلف برای انجام امور مدیریتی در سطوح مختلف استفاده کنند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی یک معاونت عادی رئیس جمهور نیست بلکه خود رئیس جمهور است.

وی افزود: این اصل مقرر می کند که امور برنامه و بودجه، اداری و استخدامی از اختیارات و وظایف خاص رئیس جمهور است و سازمان برنامه و بودجه آن را اعمال می کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد:‌ بسیاری از موارد تکلیف شده به وزرا از جمله استفاده از جوانان برای مدیریت به بودجه نیاز ندارد امّا در بقیه موارد به میزان بودجه ای که به دستگاه ها می دهیم انتظار کار داریم.

نوبخت افزود: دولت در شورای پول و اعتبار عضو­ دارد از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی عضو این شورا هستند و بر امور بانک ها نظارت دارند.

وی ادامه داد: بنابراین دولت باید نسبت به عملکرد دستگاه های مرتبط با خود پاسخگو باشد زیرا در همه جا اختیار دارد و به تناسب آن اختیار مسئولیت دارد.

نوبخت با بیان اینکه کار نظارتی سازمان برنامه و بودجه به قوه مجریه محدود نیست، ‌ گفت: این سازمان در کارهای خاص قوای دیگر مداخله نمی کند اما اهرم هایی را در اختیار دارد از جمله اینکه بودجه مجلس و قوه قضائیه در دست دولت است.

معاون رئیس جمهور افزود: بودجه سال ۱۳۹۷ را بر مبنای قیمت تمام شده محصول تصویب و پرداخت می کنیم و هر سه ماه یکبار بر اساس عملکرد آن دستگاه تخصیص دهیم.

وی با اشاره به اینکه قوای مقننه و قضائیه از دولت بودجه می گیرند، اضافه کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باید نظارت کافی در چگونگی عملکرد آن ها داشته باشیم.

نوبخت افزود: بودجه بر مبنای عملکرد دستگاه ها داده می شود بنابراین باید نظارت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هیچ دستگاهی وجود ندارد که با سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه مبادله نکند، اضافه کرد: همه دستگاه ها باید با این سازمان موافقت نامه مبادله کنند.

نوبخت گفت: ساز و کارهای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دولت یازدهم آماده شده است و قیمت واحد هر فعالیت دستگاه ها را محاسبه کردیم و بر مبنای این قیمت و کمیّت به آن دستگاه ها بودجه می دهیم و این بودجه لزوماً از سال قبل بیشتر نیست بلکه بر مبنای عملکرد آن دستگاه هاست.

وی ادامه داد: اکنون آمادگی داریم به ازای هر پولی که می دهیم و موافقت نامه مبادله می کنیم هر سه ماه عملکرد دستگاه ها را از طریق ابزارهایمان ارزیابی کنیم و هر شش ماه به رئیس جمهور گزارش می دهیم.

نوبخت اضافه کرد: بر اساس خواسته رئیس جمهور مبنی بر لزوم دسترسی مردم به اطلاعات، باید وضعیت عملکرد دستگاه ها را به مردم گزارش دهیم.

سخنگوی دولت گفت: من هفته ای یکبار به پرسش های اصحاب رسانه پاسخ و از این طریق به مردم گزارش می دهم.

وی افزود: رئیس جمهور هر وقت احساس کند که می تواند با تغییر آرایش و ترمیم؛ کابینه دولت را تقویت کند بر مبنای آن عمل می کند و وزیر و دیگر مسئولان را تغییر می دهد.

معاون رئیس جمهور گفت: محصول همه این فعالیت ها در جهت رفاه بیشتر و بهبود در وضعیت معیشت و خواسته های مردم است.

­نوبخت افزود: اقدامات دولت در راستای بهبود معیشت مردم باید در زندگی واقعی مردم نمود داشته باشد و لازمه آن این است که این رشد اقتصادی و اقدامات خوب استمرار داشته باشد.

وی از رسانه ملی و مطبوعات خواست علاوه بر کاستی های دولت نسبت به اقدامات مثبت دولت هم توجه کنند و به مردم اطلاع رسانی کنند.

نوبخت افزود: مثلاً می گوئیم پارسال از ۷۵ هزار واحد به ۲۵ هزار واحد کمک کردیم، رسانه ملی می تواند به آن ۵۰ هزار واحد که کمک نگرفتند مراجعه و گزارش تهیه کند و یا به ۲۵ هزار واحد دیگر هم که کمک گرفتند مراجعه و گزارش تهیه کند.

وی ادامه داد: اگر رسانه ها فقط نسبت به آنچه که دولت انجام نداده است گزارش دهند این موضوع موجب می شود مردم نسبت به آن چه که دولت انجام داده است آگاه نشوند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش ها، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گندم خریدیم که از این مقدار حدود ۸ هزار میلیارد تومان پول دادیم و حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم ندادیم تاکید کرد: رسانه ها نباید فقط به آن چه که دولت عمل نکرده بپردازند بلکه باید به آن چه عمل کرده است هم بپردازند.