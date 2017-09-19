به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت پیش از ظهر سه شنبه در جلسه قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان همدان با بیان اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی با کار اجرایی، فرهنگی، سرمایه گذاری و توریسم بیگانه نیست، گفت: به همین دلیل باید مشکلات استان همدان در زمینه اقتصاد مقاومتی، پیگیری و رفع شود.

وی با بیان اینکه باید راهکار توسعه استان همدان و حل مشکلات کشور را در اقتصاد مقاومتی جستجو کرد، گفت: مشکل اساسی کشور و استان همدان مسائل اقتصادی و توسعه‌ای است.

استاندار همدان بابیان اینکه وقتی وارد استان همدان شدم تنها ۱۸ واحد تولیدی بالای ۵۰ درصد ظرفیت کار می کردند که از این وضعیت وحشت کردیم، گفت: با حمایت بانکها واحدهای تعطیل شده به کار بازگشتند.

نیکبخت با بیان اینکه واحدهایی در این استان به کار برگشتن که برای بسیاری قابل باور نبود، گفت: با اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و تصمیم تولید برای نجات اقتصاد، توانستیم این واحدها را به کار برگردانیم.

وی بااشاره به سرمایه گذاری ۸۶۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در استان همدان، عنوان کرد: باید از بخش خصوصی استقبال کرد کمااینکه تا دروازه شهر به استقبال بخش خصوص می رویم و پیشانی آنها را هم می بوسیم.

استاندار همدان باتاکید براینکه بخش خصوصی به جایی می رود که احساس امنیت کند، گفت: دولت در نداری، طرح تحول نظام سلامت را اجرا کرد و همه باید کاری کنیم که بخش خصوصی پشیمان نشود.

نیکبخت بااشاره به اینکه در سفر رئیس جمهور به استان همدان ۸۵۰ میلیارد تومان به این استان تخصیص داده شد که به مرور ۱۱۰۰ میلیارد تومان دیگر افزایش یافت، گفت: ۳۵۰میلیارد تومان به راه آهن همدان اختصاص یافت و این راه آهن افتتاح شد و مردم به آرزوی دیرینه خود رسیدند.

استاندار همدان باتاکید براینکه برای تبدیل شدن همدان به مقصد گردشگری باید تلاش کرد، گفت: داشته ها و شرایط همدان با هیچ کجا قابل مقایسه نیست.

وی با بیان اینکه همدان از قبل از اسلام آثار تاریخی دارد، خطاب به مونسان گفت: از مسئولان قبل از شما گلایه دارم چراکه همدان با این همه آثار یک اثر ثبت جهانی ندارد و از شما تقاضا و انتظار کمک دارم.

نیکبخت بااشاره به اینکه همدان حدود ۲۴ هزار اثر موزه ای دارد و موزه برای همدان اثر بخش است، گفت: اعتبارات موزه ملی است اما یک سوم اعتبارات را من تامین می کنم و دو سوم را سازمان میراث تامین کند تا در همدان موزه داشته باشیم.

استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه باید به لالجین برسیم تا تنها اسم آن جهانی نباشد، گفت: پساب فاضلاب همدان به نیروگاه منتقل شد تا چاه های آب نیروگاه که باعث فروچاله ها شده بود از مدار خارج شوند و ظرفیت نیروگاه به ۱۰۰ درصد برسد.

وی از واگذاری پروژه های نیمه تمام استان همدان به بخش خصوصی خبرداد و با بیان اینکه حدود ۳۷۰ طرح واگذار شده و و به همین میزان آماده واگذاری است، گفت: اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده که نرخ کسب و کار استان همدان با ۱۳ رتبه کاهش به رتبه ۱۱ رسیده و نرخ بیکاری استان نیز تک رقمی است.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پولی که به کشاورزان استان همدان در سال گذشته پرداخت شده ۶۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: باید کشاورزان تعاونی تشکیل دهند و درصدی از این پول در آنجا پس انداز شود.

وی بابیان اینکه مصرف انرژی ما با ۸۰ میلیون جمعیت نسبت به چین با جمعیت میلیاردی دو برابر است و همه این موارد را باید موردتوجه قرار دهیم تا اقتصاد مقاومتی بخوبی پیاده شود، گفت: تفاهمنامه ای با وزارت صنعت و سازمان برنامه امضا شد و به واسطه آن ۴ به استان اعتبار ۴ درصدی خواهند داد تا تولید البسه در روستاها برای صادرات صورت گیرد.

نیکبخت با بیان اینکه مشکلات ما با رفع مشکل اشتغال حل می شود، گفت: سال گذشته ۱۶۰۰ کارگاه جدید در همدان ایجاد شد که نتیجه ایجاد این کارگاه ها همان ایجاد اشتغالهای جدید با میانگین ۹۰۰ نفر در ماه است.

وی از فرمانداران ملایر و تویسرکان و سازمان میراث فرهنگی و دست اندرکاران برگزاری جشنواره های مبل و منبت قدردانی کرد و گفت: باید چرخه این صنعت را در این دو شهرستان ایجاد کنیم.

استاندار همدان گفت: باید صنعت مبل و منبت ملایر را به دنیا معرفی و کاری کنیم تا برند جهانی داشته باشند.