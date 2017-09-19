تسهیل امور و کاهش مراجعات در دستور کار تعزیرات است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری در مراسم معارفه‌ خود به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: میدان خدمت تعزیرات بسیار وسیع و موثر است. بحران قاچاق شرایطی را به وجود می آورد که دستگاه‌ها با هم همکاری داشته باشند و راه حل های راه‌گشاتری به وجود بیاید. در این خصوص اقدامات کنترلی و پیشگیرانه محور است، البته برخورد در اولویت بعدی است و لازمه رسیدن به اهداف تعیین شده در این رابطه،روزامدی و قانون گرایی است.

رئیس جدید سازمان تعزیرات به اولویت های خود اشاره و تصریح کرد:توجه به اسناد بالادستی، برنامه ششم توسعه، سیاست های حکیمانه مقام معظم رهبری و تمرکز بر پیشگیری و مقابله با قاچاق،توجهات سازمانی از جمله توانمندی و ارتقای نیروی انسانی و توسعه امکانات،توجه به حوزه فناوری اطلاعات، توسعه زیرساخت ها و شبکه درون سازمانی و توجه به مبانی حقوقی مردم و نگاه عدالتی در این حوزه و کاهش دخالت های عوامل انسانی از جمله اولویت های جدید است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: توجه سازمانی از جمله جذب نیروی انسانی کمی و کیفی، توانمندسازی و ارتقای نیروها و اصلاح ساختارها و فرایندهای سازمانی، توسعه امکانات رفاهی و اداری که البته اقدامات موثری در گذشته صورت گرفته و این موضوعات تدوام و استمرار خواهد داشت.در حوزه فناوری اطلاعات نیز توسعه زیرساخت ها و بهبود ساختارها و شبکه سازی درون مجموعه ای برای مدیریت پرونده ها و امور پرسنل و توجه به مبانی حقوق مردم و نگاه انصافی و عدالتی به حقوق مردم، تسهیل امور و کاهش مراجعات از مهمترین موضوعات است.