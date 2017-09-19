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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

رکابزنان پیشگامان مدال طلای بازی‌های آسیایی را از آن خود کردند

رکابزنان پیشگامان مدال طلای بازی‌های آسیایی را از آن خود کردند

یزد ـ تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان، قهرمان رشته تیم اسپرینت بازیهای آسیایی داخل سالن ترکمنستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه پیشگامان، رکابزنان ملی پوش باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان موفق شدند برای اولین بار مدال طلای دوچرخه سواری بازیهای داخل سالن آسیایی را از آن خود کنند.

احسان خادمی و محمد دانشور رکابزنان تیم دوچرخه سواری پیشگامان و علی عسگری توانستند در رشته تیم اسپرینت در زمان ۴۵ ثانیه و ۵۵۵ هزارم ثانیه زدوتر از حریفان خود از خط پایان بگذرند و بر سکوی نخست مسابقات داخل سالن آسیایی ترکمنستان بایستند و قهرمان این مرحله از مسابقات شوند.

تیم‌های قزاقستان و تایلند نیز در این رقابت‌ها بعد از ایران در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

به گزارش مهر، پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا از ۲۶ شهریور تا پنجم مهر با حضور ۴۹ کشور از قاره آسیا و اقیانوسیه در عشق آباد پایتخت ترکمنستان در حال برگزاری است.

کد مطلب 4091511

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